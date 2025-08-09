Ο Αλέξης ξανά στη... ΔΕΘ - «Σήμα» για το νέο κόμμα;

Ο ίδιος θέλει να εμφανιστεί ως «δίπολο» με τον Μητσοτάκη.

«Δίπολο» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιδιώκει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας όπως αποκάλυψε (ΕΔΩ) στον «Πληροφοριοδότη» ο Ν(ίκος) Α(νδριόπουλος).

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν ο πρωθυπουργός εξαγγείλει το «πακέτο» στο Βελλίδειο, πακέτο που το ίδιο το Μαξίμου πιστεύει ότι αποτελεί το τελευταίο όπλο για να πλησιάσει η ΝΔ δημοσκοπικά το ποσοστό των ευρωεκλογών, είναι ασφαλώς μια κίνηση που μάλλον δικαιώνει εκείνους που πιστεύουν πως βρισκόμαστε ενώπιον της ίδρυσης νέου κόμματος. Και ότι αυτό είναι θέμα χρόνου.

Ο ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ είχε μάλιστα εισηγήσεις να κάνει το Ινστιτούτο του εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης, το θεώρησε όμως «επιθετική" κίνηση. Όταν ήρθε η πρόταση από τον Economist και το Powergame του Ομίλου Παραπολιτικών του Γιάννη Κουρτάκη, ο πρώην πρωθυπουργός είπε αμέσως το «ναι", καθώς η παρουσία στη ΔΕΘ σηματοδοτεί ενεργή πρωταγωνιστική παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο ίδιος, άλλωστε, θα αναπτύξει πλατφόρμα για τις προοπτικές επιτυχίας μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, θα αναρωτηθεί για το αν το πολιτικό σύστημα έλαβε τα διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, ασκώντας κριτική στο λαϊκισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το μήνυμα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ είναι καθαρό πλέον για την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου: Ένας νέος φορέας στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που θα αναδιατάξει συντόμως και πλήρως το πολιτικό τοπίο στο σύνολό του, βρίσκεται στα σκαριά και πιθανότατα είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωσή του. Όπως όλα δείχνουν όχι φέτος, αλλά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο, πάντως, που θα εκδοθεί το βιβλίο του θα καταλάβουμε όλοι και τα χρονοδιαγράμματα.