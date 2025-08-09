Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιχνίδια Εξουσίας

Ο Αλέξης ξανά στη... ΔΕΘ - «Σήμα» για το νέο κόμμα;

Ο Αλέξης ξανά στη... ΔΕΘ - «Σήμα» για το νέο κόμμα; Φωτογραφία: Eurokinissi
Ο ίδιος θέλει να εμφανιστεί ως «δίπολο» με τον Μητσοτάκη.

«Δίπολο» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιδιώκει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας όπως αποκάλυψε (ΕΔΩ) στον «Πληροφοριοδότη» ο Ν(ίκος) Α(νδριόπουλος).

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν ο πρωθυπουργός εξαγγείλει το «πακέτο» στο Βελλίδειο, πακέτο που το ίδιο το Μαξίμου πιστεύει ότι αποτελεί το τελευταίο όπλο για να πλησιάσει η ΝΔ δημοσκοπικά το ποσοστό των ευρωεκλογών, είναι ασφαλώς μια κίνηση που μάλλον δικαιώνει εκείνους που πιστεύουν πως βρισκόμαστε ενώπιον της ίδρυσης νέου κόμματος. Και ότι αυτό είναι θέμα χρόνου.

Ο ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ είχε μάλιστα εισηγήσεις να κάνει το Ινστιτούτο του εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης, το θεώρησε όμως «επιθετική" κίνηση. Όταν ήρθε η πρόταση από τον Economist και το Powergame του Ομίλου Παραπολιτικών του Γιάννη Κουρτάκη, ο πρώην πρωθυπουργός είπε αμέσως το «ναι", καθώς η παρουσία στη ΔΕΘ σηματοδοτεί ενεργή πρωταγωνιστική παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο ίδιος, άλλωστε, θα αναπτύξει πλατφόρμα για τις προοπτικές επιτυχίας μιας βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, θα αναρωτηθεί για το αν το πολιτικό σύστημα έλαβε τα διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, ασκώντας κριτική στο λαϊκισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το μήνυμα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ είναι καθαρό πλέον για την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου: Ένας νέος φορέας στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που θα αναδιατάξει συντόμως και πλήρως το πολιτικό τοπίο στο σύνολό του, βρίσκεται στα σκαριά και πιθανότατα είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωσή του. Όπως όλα δείχνουν όχι φέτος, αλλά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο, πάντως, που θα εκδοθεί το βιβλίο του θα καταλάβουμε όλοι και τα χρονοδιαγράμματα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Σε ύφεση η πύρινη λαίλαπα - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική - Σπίτια καίγονταν όλο το βράδυ

Φωτιά τώρα: Σε ύφεση η πύρινη λαίλαπα - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική - Σπίτια καίγονταν όλο το βράδυ

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Ζαχαριάδης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους

Ζαχαριάδης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους

Πολιτική
Το δυνατό χαρτί του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Το δυνατό χαρτί του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

Πολιτική
Δίπολο Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Δίπολο Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

healthstat.gr