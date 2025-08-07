Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Δίπολο Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Δίπολο Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Οι δύο αναγνώσεις της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στο Συνέδριο του Economist υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν είδηση. Το timing ωστόσο του Συνεδρίου την καθιστά κάτι περισσότερο από είδηση.

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα «ανέβει» στη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσει πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει πως ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσία του στο Συνέδριο του Economist επί της ουσίας θα έχει στρώσει το έδαφος για την «Ελληνική Οικονομία του 2030» πάνω στο οποίο θα κληθεί να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός δύο μόλις ημέρες αργότερα, καθιστώντας την αντίστιξη δεδομένη και αυτονόητη.

Ωστόσο, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 4-5 Σεπτεμβρίου έχει ακόμα μία, δεύτερη ανάγνωση, που ήδη έχει αρχίσει να σχολιάζεται σε πολιτικοδημοσιογραφικά πηγαδάκια.

Το 5ο Economist Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», συνδιοργανώνεται από το powergame που ανήκει στον όμιλο των Παραπολιτικών. Η διαχρονική στήριξη που έχει παράσχει ο εν λόγω δημοσιογραφικός οργανισμός στην κυβέρνηση της ΝΔ και η επιλογή να δώσει «χώρο» πριν την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καθιστά από μόνη της την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είδηση. Ακόμα και πριν μιλήσει.

Ν.Α.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ο Αλέξης Τσίπρας στο 5ο Economist Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλέξης Τσίπρας στο 5ο Economist Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
Νέα Αριστερά: Κάνεις δεν πιστεύει πια τον κ. Μητσοτάκη

Νέα Αριστερά: Κάνεις δεν πιστεύει πια τον κ. Μητσοτάκη

Πολιτική
Δημοσίευμα «φωτιά» του Politico για Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μπλοκάρει έρευνα για υπουργούς»

Δημοσίευμα «φωτιά» του Politico για Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μπλοκάρει έρευνα για υπουργούς»

Πολιτική
Διπλές εκλογές: Ευκαιρία και κίνδυνος για Μητσοτάκη αλλά και για τον δεύτερο

Διπλές εκλογές: Ευκαιρία και κίνδυνος για Μητσοτάκη αλλά και για τον δεύτερο

Πολιτική

NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr
Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

healthstat.gr