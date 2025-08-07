Δίπολο Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Οι δύο αναγνώσεις της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στο Συνέδριο του Economist υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν είδηση. Το timing ωστόσο του Συνεδρίου την καθιστά κάτι περισσότερο από είδηση.

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα «ανέβει» στη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσει πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει πως ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσία του στο Συνέδριο του Economist επί της ουσίας θα έχει στρώσει το έδαφος για την «Ελληνική Οικονομία του 2030» πάνω στο οποίο θα κληθεί να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός δύο μόλις ημέρες αργότερα, καθιστώντας την αντίστιξη δεδομένη και αυτονόητη.

Ωστόσο, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στις 4-5 Σεπτεμβρίου έχει ακόμα μία, δεύτερη ανάγνωση, που ήδη έχει αρχίσει να σχολιάζεται σε πολιτικοδημοσιογραφικά πηγαδάκια.

Το 5ο Economist Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», συνδιοργανώνεται από το powergame που ανήκει στον όμιλο των Παραπολιτικών. Η διαχρονική στήριξη που έχει παράσχει ο εν λόγω δημοσιογραφικός οργανισμός στην κυβέρνηση της ΝΔ και η επιλογή να δώσει «χώρο» πριν την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καθιστά από μόνη της την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είδηση. Ακόμα και πριν μιλήσει.

Ν.Α.