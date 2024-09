Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή: Αναμένεται ρεκόρ προσέλκυσης - Όλο το πρόγραμμα.

«Από την Τετάρτη έως και το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν σο Πάρκο Τρίτση», λέει ο Περισσός.

Πενήντα χρόνια ιστορίας συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή, που κρατά τα σκήπτρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική και πολιτιστική νεολαιίστικη παρέμβαση στη χώρα.

«Από σήμερα Τετάρτη και έως το Σάββατο, για τέσσερις ημέρες, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Τρίτση» λένε στελέχη του Περισσού, που το μόνο που δεν θέλουν είναι η ...βροχή!

«Αν δεν βρέξει, δεν θα χωράμε κυριολεκτικά στο χώρο» λένε οι οργανωτές, σχολιάζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει φέτος, όπου και το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Το δε Σάββατο που θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται η εκδήλωση να μετατραπεί σε μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το τετραήμερο των εκδηλώσεων στην Αθήνα έχει ως εξής:

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου

Κεντρική Σκηνή

21:30 | «Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια αλλιώτικη ζωή» - Αφιέρωμα στον Κώστα Τριπολίτη

Επιμέλεια: Διονύσης Τσακνής

Ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος

Συμμετέχουν: Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Γιώργος Νταλάρας, Μάκης Σεβίλογλου, Διονύσης Τσακνής

23:00 | «Είμαστε απ’ τα παιδιά που δεν κάθονται καλά» - Αφιέρωμα στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό τραγούδι

Επιμέλεια - ενορχήστρωση: Κοινοί Θνητοί

Συμμετέχουν: Θοδωρής Βλαχάκης & Μιχάλης Σκαράκης (Magic de Spell), Αλέξανδρος Δάικος, Πολυξένη Καράκογλου, Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια Ρεύματα), Κοινοί Θνητοί, Τάσος Κοφοδήμος & Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου (Γκιντίκι), Δημήτρης Μητσοτάκης, Δημήτρης Μυστακίδης, Φώτης Σιώτας, Μάρθα Φριντζήλα

Σκηνή φοιτητών & νέων εργαζομένων

20:00 | Φοιτητικά συγκροτήματα

21:00 | Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ)

22:00 | Polkar

23:00 | Babo Koro

00:00 | Γκιντίκι

Μαθητική Σκηνή

20:00 | Μαθητικά συγκροτήματα

21:00 | Stand up comedy: Ορέστης Θεοφανούδης, Δήμητρα Νικητέα, Οδυσσέας Ντενίζ Ουρέμ, Πάρις Ρούπος, Γιάννης Ρούσσος

22:30 | Πάνος Μουζουράκης

Λαϊκή Σκηνή

21:00 | Βαγγέλης Κορακάκης

22:00 | «Μα εγώ δε ζω γονατιστός» - Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη

Ενορχήστρωση: Νίκος Στρατηγός

Συμμετέχουν: Αυγερινή Γάτση, Βασίλης Προδρόμου

23:30 | Γιώργος Μαργαρίτης

Στέκι για την ισοτιμία & χειραφέτηση της γυναίκας

20:00 | Εκδήλωση-συζήτηση: «Αλήθειες και ψέματα για την ανισοτιμία της γυναίκας μέσα από την εκπαίδευση και τις θεωρίες 'φύλου'»

Διεθνούπολη

20:00 | Εκδήλωση-συζήτηση: «Κοιτώντας τη βαναυσότητα στα μάτια – Οι πολεμικές συγκρούσεις στην πρώτη γραμμή»

Θα μιλήσουν οι:

Γιώργος Ελταχήρ, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του «Ριζοσπάστη»

Νίκος Γαρδίκης, στέλεχος του ΚΚΕ, ναύτης στο Α/Τ «Θεμιστοκλής» στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας

Θα παρέμβουν οι πολεμικοί ανταποκριτές:

Άρης Μεσσήνης, φωτογράφος, πολεμικός ανταποκριτής

Δημήτρης Μιχαλάκης, φωτορεπόρτερ

Γιώργος Μουτάφης, φωτορεπόρτερ, δημιουργός του ντοκιμαντέρ «The Other Half»

Στέκι Αθλητισμού

20:00 | Εκδήλωση-συζήτηση: «Ολυμπιακοί αγώνες, Αθήνα 2004-2024 | Μύθοι και πραγματικότητα για την ανάπτυξη των υποδομών και της στήριξης των αθλητών»

Θα μιλήσουν οι:

Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του τμήματος Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ

Νίκος Γελαδάς, καθηγητής ΣΕΦΑΑ

Γιώργος Ζαραβίνας, ομοσπονδιακός προπονητής handball

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος της ιστοσελίδας gazzetta.gr

Συντονιστής της συζήτησης: Κώστας Πασακυριάκος, δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη»

Στέκι «Κόκκινου Αερόστατου»

19.00 Επίδειξη πειραμάτων

Παιδότοπος

19.00 «Μικροί αρχαιολόγοι» - εκπαιδευτικό εργαστήρι

20.00 Μία παράσταση μαγείας για μικρούς και μεγάλους με τον μάγο Τριστάν.

20.30 Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών του Θανάση Λιούνη.

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

Κεντρική Σκηνή

21:00 | «Ποτάμι αυτός ο κόσμος και δε γυρνάει κι η πιο μαύρη νύχτα θα φέρει το φως» - Αφιέρωμα στο επαναστατικό-διεθνιστικό τραγούδι

Επιμέλεια-ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος - Μωζάικ

Συμμετέχουν: Alkyone, Anser, Χρήστος Θηβαίος, Κώστας Θωμαΐδης, Γιώργος Μεράντζας, Νίκος & Γιώργος Στρατάκης, Αγγελική Τουμπανάκη, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη

23:00 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Σκηνή φοιτητών & νέων εργαζομένων

19:30 | Εκδήλωση-συζήτηση: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, νικητές θα είναι οι λαοί!

Θα μιλήσουν οι:

Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνος του Τμήματος της ΚΕ για την εργατική-συνδικαλιστική δουλειά

Chris Smalls, πρόεδρος του Συνδικάτου εργαζομένων στην Amazon (Amazon Labor Union)

Olivier Mateu, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Περιφέρειας Bouches-du-Rhone

Suzan Tayseer Salam, Πρόεδρος της Ένωσης Παλαιστινιακών Συνδικάτων της Ιερουσαλήμ

Άγγελος Θωμόπουλος, μέλος της Φοιτητικής Επιτροπής του ΚΣ της ΚΝΕ και πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

21:00 | Σπύρος Γραμμένος

22:00 | Νεφέλη Φασούλη

23:00 | Δημήτρης Μυστακίδης

00:00 | Otra Rota band

Μαθητική Σκηνή

19:30 | Διαδραστική εκδήλωση-συζήτηση: «Η νέα γενιά έχει ιδανικά …κόντρα σε αυτά που το σύστημα γεννά!»

Θεματικές εισηγήσεις:

Υπάρχουν σήμερα επαναστάτες; - Θα μιλήσει η Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ποιος είναι αντισυστημικός σήμερα; Ποιος υπερασπίζεται το σύστημα και ποιος το πολεμάει; - Θα μιλήσει ο Αντρέας Κοράκης, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

H pop κουλτούρα και τα «ιδανικά» της - Θα μιλήσουν ο Πάνος Ζάχαρης, πολιτικός γελοιογράφος και ο Αντώνης Μεϊμάρης, μέλος του μουσικού συγκροτήματος «Κοινοί Θνητοί».

21:00 | Κώστας Μαλιάτσης

22:00 | Hip Hop Live: Brak, Tiny Jackal, Ζωγράφος X Ghetto Rock, Λόγος Απειλή, Ραψωδός Φιλόλογος, Ταφ Λάθος

Λαϊκή Σκηνή

21:00 | Γιάννης Διονυσίου - Ασπασία Στρατηγού

22:00 | «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία» - Αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο

Επιμέλεια - ενορχήστρωση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχουν: Πέγκυ Ζήνα, Δημήτρης Μπάσης

23:30 | Γλυκερία

Διεθνούπολη

20:00 | Εκδήλωση-συζήτηση: «Στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός, σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός», με τη συμμετοχή παλαιστινιακών οργανώσεων που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Στέκι για την ισοτιμία & χειραφέτηση της γυναίκας

20.00 Χορευτική Παράσταση: «Όσα λένε τα τραγούδια- Μικρή αναδρομή σε ιστορικούς συλλογικούς αγώνες γυναικών μέσα από τον χορό».

Στέκι Αθλητισμού

19:30 Επίδειξη παρκούρ από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

Παιδότοπος

18.30 «Μικροί αρχαιολόγοι» - εκπαιδευτικό εργαστήρι.

19.00 «Ο μαγικός κόσμος της σαπουνόφουσκας». Παράσταση με μικρές, μεγάλες και τεράστιες σαπουνόφουσκες από την «Fundastick Performing Arts».

20.00 Ψέματα ή αλήθεια; Ετσι είν' τα παραμύθια! - Αφήγηση παραμυθιών για μεγάλους και μικρούς από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης.

21.00 Παράσταση θεάτρου μαριονέτας από τον Χρήστο Τζίκα.

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

Κεντρική Σκηνή

21:30 | «Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο» - Αφιέρωμα στους συνθέτες του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Επιμέλεια-ενορχήστρωση: Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης

23:00 | Μίλτος Πασχαλίδης

Σκηνή φοιτητών & νέων εργαζομένων

21:00 | Χριστόφορος Ζαραλίκος

21:45 | «This is just a tribute» - Αφιέρωμα στο αντιπολεμικό και πολιτικό metal

Επιμέλεια: Χρήστος Κιτσαντάς - Στέλιος Μαγαλιός

Μουσικοί: Άλεξ Γαβράς (Social Waste) - τύμπανα, Χρήστος Κιτσαντάς (Sober on Tuxedos) - κιθάρα, Άρης Μισοπαππάς - κιθάρα, Ηρακλής Μπουζιώτης (Six for nine) - μπάσο

Καλεσμένοι: Ειρήνη Κετικίδη - κιθάρα, Γιάννης Μακρής (Anorimoi) - κιθάρα, Γιώργος Τσίβρας - κιθάρα

Τραγουδιστές: Αντώνης Βλάχος, Νώντας Εμμανουήλ (Rusty Bones), Μάριος Καραναστάσης (Silent Wedding), Στέλιος Μαγαλιός (Sober on Tuxedos), Γιάννης Παπανικολάου (Diviner / Rock ‘n roll children), Θανάσης Χουλιαράς (KollektivA)

23:00 | Playgrounded

00:00 | Mother of Millions

Μαθητική Σκηνή

21:00 | Hip Hop Live: Dason, Drugitiz, Retro of Rebellion Connexion, Ταφ Γ.Δ., Frank the Zapper, Urban Pulse, Raibo, Lobo, Buzz, Anser

Λαϊκή Σκηνή

20:00 | Κεντρική συζήτηση: «Υπάρχει διέξοδος από την κοινωνία της εκμετάλλευσης, των κρίσεων και των πολέμων; Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο αιώνα!»

Θα μιλήσουν οι:

Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Φρίξος Μπρούζγος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ

21:30 | «Της αγάπης και της ξενιτιάς». Ηπειρώτικα πολυφωνικά τραγούδια με το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία». Με τους «Κυρατζήδες» του πολυφωνικού καραβανιού.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Λαμπρίδης

22:15 | «Ζωή που ζει μέσα στη φτώχεια, δεν είναι λεύτερη ζωή!» Μ. Σταυρακάκης (Νιδιώτης) - Αφιέρωμα στην κρητική μουσική

Συμμετέχουν: Βασίλης Σταυρακάκης, Ψαρογιώργης, Γιώργος Μανωλάκης

23:30 | «Να παίζει το κλαρίνο» - Χορευτική βραδιά, αφιερωμένη στον βασιλιά των πνευστών

Επιμέλεια: Νίκος Φιλιππίδης, Λευκοθέα Φιλιππίδη

Συμμετέχουν: Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Αντώνης Κυρίτσης, Λευκοθέα Φιλιππίδη, Νίκος Φιλιππίδης, Πετρολούκας Χαλκιάς, Πέτρος Χαλκιάς

Διεθνούπολη

20:00 | Εκδήλωση αλληλεγγύης στην Κούβα: «Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης» - Θα μιλήσει ο Άρης Ευαγγελίδης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στέκι Αθλητισμού

19:30 Επίδειξη τραμπολίνο από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

Στέκι «Κόκκινου Αερόστατου»

19.00 Η Suzan Tayseer Salam, Πρόεδρος της Ενωσης Παλαιστινιακών Συνδικάτων της Ιερουσαλήμ, θα μιλήσει για τη ζωή των παιδιών στην Παλαιστίνη. Στη συνέχεια χοροί με παιδιά από κοινότητες μεταναστών από τη Γεωργία και την Αφρική.

Παιδότοπος

18.30 Δημιουργούμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε μέσα από τα μάτια των παιδιών.

19.00 «Εργαστήρι Ζογκλέρ» από την «Fundastick Performing Arts».

20.00 «Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα» - Παράσταση από το Θέατρο Κούκλας της Ιρίνα Μπόικο «White Puppet».

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Κεντρική Σκηνή

20:30 | Χαιρετισμός από τον Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρή Κωτσαντή

20:45 | Ομιλία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

21:30 | Μεγάλο αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Οδυσσέας Ιωάννου

Ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος

Αφήγηση: Χρύσα Κοτταράκου

Τραγουδούν οι: Ρίτα Αντωνοπούλου, Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Μεράντζας, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Απόστολος Ρίζος, Διονύσης Τσακνής, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνή φοιτητών & νέων εργαζομένων

21:30 | Υπεραστικοί

22:00 | 30 χρόνια Υπόγεια Ρεύματα

23:30 | Εισβολέας Full Band

Μαθητική Σκηνή

21:30 | Stand up comedy: Σταμάτης Αθανασάκης, Γιώργος Αλεβίζος, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτης Κούδας, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης

22:45 | Το Σφάλμα Full Band

23:30 | Dead Prez

Λαϊκή Σκηνή

21:30 | «Απ’ το Χαϊδάρι μάνα μου… Μάρκος - Στέλιος ιστορία» - Αφιέρωμα στον Μάρκο και τον Στέλιο Βαμβακάρη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

Συμμετέχουν: Εβελίνα Αγγέλου, Αντώνης Αινίτης, Γιώργος Κουτουλάκης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Σοφία Παπάζογλου, Κώστας Τριανταφυλλίδης

22:30 | «Το δικό μας balkan express» με τους Salonique Brass Band.

Συμμετέχει η Biko Agusevi Orkestra.

00:00 | Νίκος Φάκαρος

Στέκι Αθλητισμού

Επίδειξη σιμουλτανέ σκακιού και τουρνουά blitz

Παιδότοπος

19.00 Κουκλοθεατρική παράσταση «Ο Μάλο και ο θησαυρός του βυθού» από την Animagnet.

21.30 «Μια περιπέτεια για τον Ρωμαίο» της Μαρίας Παπαγιάννη με τη μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου! (για παιδιά από 2,5 έως 10 ετών).

Στέκι Πολιτισμού

Το Στέκι Πολιτισμού στο 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, γι’ άλλη μια χρονιά στον γνώριμο χώρο του θεάτρου του Πάρκου Τρίτση, θα αποτελέσει μια «ανάσα» δημιουργίας, μια πολιτιστική πρόταση κόντρα στην υποκουλτούρα και τη σήψη του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας.

Τετάρτη 18/9, 20:00 | «Έχεις σαν στάμπα τη ζωή μας σημαδέψει» - Μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο από την Ορχήστρα της ΚΝΕ σε επιμέλεια Τεό Λαζάρου. Θα συμμετέχει ο Φώντας Λάδης, δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Η Ορχήστρα της ΚΝΕ καταπιάνεται με το έργο του Μάνου Λοΐζου και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον «φυσικό» του χώρο, όπου η μουσική και ο ίδιος δέθηκαν και αγαπήθηκαν τόσο πολύ…

Πέμπτη 19/9, 20:00 | Θεατρική παράσταση με πρωτότυπο σενάριο για το 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή από τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ, με τίτλο «Ώσπου να μάθουμε τον κόσμο να γελάει»...

Η θεατρική ομάδα της ΚΝΕ, φέτος, αντί να καταπιαστεί με ένα ήδη υπάρχον έργο, επιχειρεί να δημιουργήσει το δικό της πρωτότυπο κείμενο αξιοποιώντας τα υλικά, τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις αναμνήσεις των μελών της από το Φεστιβάλ, ενώ ταυτόχρονα ανατρέχει στην ιστορία του, τη μελετάει και εμπνέεται από αυτή. Το έργο δεν είναι ένα χρονογράφημα, αλλά ένα σύγχρονο θέαμα, που, πατώντας πάνω σε σημαντικούς σταθμούς έχει στόχο να αναδείξει την πραγματική ουσία του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Φωτίζοντας τις θεατές και αθέατες πλευρές του θεσμού, πλάθεται ένας νέος μύθος για να μεταφέρει στη σκηνή τη μεγαλύτερη και πιο αισιόδοξη γιορτή νεολαίας. Με παρότρυνση τα λόγια του μεγάλου κομμουνιστή καλλιτέχνη Μπ. Μπρεχτ «θέλουμε ξύπνιους θεατές, ακόμα πιο πολύ ξύπνιους» σκοπός της παράστασης δεν είναι απλώς να την παρακολουθήσει κανείς, αλλά να γίνει κομμάτι της, να συγκινηθεί και να γιορτάσει μαζί της.

Σκηνοθέτης: Σοφιανός Πεσιρίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηρώ Ραζή-Αλεξανδράτου

Δραματουργική Ομάδα: Λυγερή Γιαννουλάκη, Βίκυ Ευδάρογλου, Γεωργία Προκοπίου, Σοφιανός Πεσιρίδης, Ηρώ Ραζή-Αλεξανδράτου

Κοστούμια: Αλεξάνδρα Πετροπούλου

Σκηνικά: Ιωάννα Μπαρμπουτέλη

Παρασκευή 20/9, 20:00 | Εκδήλωση-συζήτηση, με τίτλο: «Από τον καλλιτέχνη στον αλγόριθμο;».

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να συνεχίσει στον δρόμο που έχει κατακτήσει το Στέκι Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, με την παρουσίαση και συζήτηση πρωτότυπων θεμάτων, διερευνώντας το μέλλον της τέχνης με τις προκλήσεις της εποχής μας.

Θα μιλήσουν οι:

- Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ

- Μυρτώ Πετάση, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού του ΚΣ.

Σάββατο 21/9

Τα Στέκια Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ «πάνε» Φεστιβάλ! Μέρα αφιερωμένη στα Στέκια Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ, παρουσιάζοντας δείγμα της δουλειάς που με τόσο μεράκι γίνεται εκεί. Στόχος, η πνοή του Φεστιβάλ να «φυσήξει» ακόμα πιο δυνατά στις κυψέλες δημιουργίας της ΚΝΕ και στο πρόγραμμά τους τη νέα χρονιά.

18:00 | Παρουσίαση από το «Δια-κρητικό» χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Στεκιού της ΚΝΕ - «Τραβέρσο». Επιμέλεια: Νίκος Ζαντιώτης.

18:30 | Θεατρική παράσταση με τίτλο Γεννήθηκα εδώ» από το Θεατρικό Εργαστήρι του Στεκιού Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ - «Μάνος Λοϊζος». Σκηνοθεσία: Άγγελος Αγγελακόπουλος, Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστιάνα Κιόσια.

Και τις 4 ημέρες στο χώρο του Στεκιού Πολιτισμού του 50ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή θα λειτουργούν:

- Εικαστική Έκθεση Σύγχρονου Έργου με τίτλο «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον» που οργανώνει η Επιτροπή Πολιτισμού του ΚΣ της ΚΝΕ

- Περίπτερα των Στεκιών Πολιτισμού & Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ: «Μάνος Λοΐζος», Μενιδίου, «Τραβέρσο» στον Πειραιά, «Ανδ. Λυκουρίνος» στην Καισαριανή.

- Περίπτερο του Χώρου Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου». Στο περίπτερο θα φιλοξενούνται αφίσες - χαρακτικά με θέμα τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή που φιλοτέχνησαν οι μαθητές του σεμιναρίου Χαρακτικής με την τεχνική της «υψιτυπίας». Στο χώρο θα βρίσκονται οι μήτρες των χαρακτικών αλλά και πρέσα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να τυπώσουν όποια αφίσα επιθυμούν.