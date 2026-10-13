Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 - Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι αυτοί των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026: Οι ημερομηνίες για την ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών

Η εγγραφή των επιτυχόντων αυτών θα γίνει από Τετάρτη 14-10-2026 μέχρι και Δευτέρα 19-10-2026, χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών (πχ. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής, βεβαίωση διαγραφής κ.α.).

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.