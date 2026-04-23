O Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη της καλύτερης Εικονικής Επιχείρησης της χρονιάς θα φιλοξενηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”.

To Junior Achievement Greece ανακοινώνει τις 10 καινοτόμες μαθητικές «startup» που ξεχώρισαν και θα διαγωνισθούν στον 21ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026». Τα πρωτότυπα προϊόντα/υπηρεσίες που δημιούργησαν τα παιδιά «επιχειρηματίες», εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή του οργανισμού, η οποία, αφού εξέτασε αναλυτικά τα περισσότερα από 100 business plans των μαθητικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, επέλεξε τις 10 καλύτερες που θα διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο στον εθνικό τελικό του παγκόσμιου προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program».

Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη της καλύτερης Εικονικής Επιχείρησης της χρονιάς -που αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση του Junior Achievement Greece- θα φιλοξενηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254 στον Ταύρο Αττικής. Η «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026» θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του μεγαλύτερου Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης JA Europe/Gen-E 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας, στις 7-10 Ιουλίου 2026. Στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του Junior Achievement συμμετέχουν 40 μαθητικές «επιχειρήσεις» από όλη την Ευρώπη, οι καλύτερες που ανέδειξε η κάθε χώρα στους εθνικούς τελικούς διαγωνισμούς.

Οι Μαθητικές Eικονικές Επιχειρήσεις που θα διαγωνιστούν στον φετινό 21ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό 2026, με αλφαβητική σειρά επωνυμίας, είναι οι εξής:

“Αἴθρα” από το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας. Η Αἴθρα είναι ένας προσωπικός βοηθός, βασισμένος στο AI, αναλύει το ημερήσιο πρόγραμμα, τα δεδομένα χρήσης του smartphone και το περιβάλλον του χρήστη, για να οργανώσει τον χρόνο του, και προσφέρει καθημερινά προσωποποιημένα προγράμματα. Πρόκειται για ένα mobile app που απευθύνεται σε όλους. από 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ζωή Μπούρου, Ευδοξία Τσιτίνη. Inspirational Mentor JA Greece: Πάρης Κυριακόπουλος, Ταμίας Δ.Σ. JA Greece, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Εθελοντής μέντορας: Σωτήρης Δημόπουλος, HP.

“ΠούPass” από το από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Ηρακλείου Αττικής. Το ΠούPass είναι μια εικονική μαθητική επιχείρηση που προωθεί τη συμπερίληψη ατόμων με μη ορατές αναπηρίες, μέσω πιστοποίησης φορέων και εκπαίδευσης προσωπικού, ενισχύοντας την ανθρωποκεντρική προσβασιμότητα στην πράξη. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γιώργος Ευγενειάδης, Αχιλλέας Ραζής, Δημήτρης Γκούβης, Χριστίνα Ρίττερ, Ελισάβετ Μερη, Μαριάνθη Ραφαηλίδου. Inspirational Mentor JA Greece: Μαριτίνα Γκρελόνι, Director of Strategic Partnerships & Operations Athens LifeTech Park. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Παπανικολάου. Εθελοντής μέντορας: Ανάργυρος Καρακαλάς, BIC.

“Angel Green Compass” από το 1ο Γυμνάσιο Υμηττού. Η Angel Green Compass (A.G.C.) σχεδιάζει χώρους πρασίνου με αισθητική, λειτουργικότητα και βιωσιμότητα. Δημιουργεί κήπους, πάρκα και πλατείες με βιοκλιματικό σχεδιασμό, κάθετους κήπους και φυτοδώματα, ενισχύοντας την ευεξία και τη σύνδεση ανθρώπου-Φύσης. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Λαμπρινή Τασούλα, Θεόδωρος Κόκκινος. Inspirational Mentor JA Greece: Νάγια Καλογεράκη, Chief Operating Officer Coca-Cola HBC AG.

“BUY AI” από το Α & Β Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης. Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή αγορών σούπερ μάρκετ που εξασφαλίζει αυτονομία και ευκολία στις αγορές. Ο χρήστης επικοινωνεί μέσω φωνητικού διαλόγου με τον Babi, έναν φιλικό βοηθό και μαζί δημιουργούν καλάθια προϊόντων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του, μέσα από μια ευχάριστη εμπειρία αγορών. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Λουκία Σπυράτου. Εθελοντές Μέντορες: Άγγελος Τσακανίκας, ΕΜΠ, Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

“Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μακεδονίας. Επανασχεδιάζει το αλάτι, μειώνοντας το νάτριο χωρίς απώλεια γεύσης. Αξιοποιώντας ελληνικά φύκια ulva, αφρίνα Μεσολογγίου και φυσικά συστατικά, δημιουργεί προϊόντα που χρησιμοποιούνται όπως το κοινό αλάτι. Μια καινοτόμος, φυσική λύση για πιο υγιεινή διατροφή, χωρίς συμβιβασμούς. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Άννα Ματσιώρη, Νικόλαος Τερψιάδης, Κυριακή Βασιλού. Inspirational Mentor JA Greece: Ράνια Αικατερινάρη - Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ. Εθελοντές Μέντορες: Ιωάννης Παπαδόπουλος - Γεώργιος Βαρελάς ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης.

“Fire Guard” από το Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο-Κολλέγιο Αθηνών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, ανίχνευσης και άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών στο ηλεκτρικό δίκτυο, σχεδιασμένο για περιοχές αυξημένου κινδύνου, όπως δάση, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κωνσταντίνος Κορακάς, Φώτιος Καναβός. Εθελοντής Μέντορας: Δημήτριος Μιχάλαρος, Accenture.

“Grow Simple” από το Όμιλο Μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας. Μια μικρή συσκευή χαμηλής κατανάλωσης μετατρέπει τις ανάγκες του φυτού σε μηνύματα με προσωπικότητα και συναίσθημα. Δεν βλέπετε απλώς μετρήσεις, επικοινωνείτε με το φυτό σας. Τεχνολογία που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γιάννης Αρβανιτάκης.

“InnoPath” από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών. Αναπτύσσει ψηφιακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για μαθητικές και επαγγελματικές ομάδες και επιχειρήσεις. Με design thinking, SCAMPER και πολυκριτηριακή ανάλυση, μετατρέπει το brainstorming σε δομημένη και τεκμηριωμένη επιλογή. From Ideas to Impact. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Παναγιώτης Σφυρής, Μιχάλης Θεοδοσόπουλος. Εθελοντής Μέντορας: Χρήστος Λύτρας, Hippocampus.io.

“intellia³” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων & Γυμνάσιο Σοφάδων. Η intellia³ είναι μία καινοτόμος επιχείρηση η οποία παρέχει τεχνολογικές εκπαιδευτικές λύσεις σε σχήμα κύβου. Το βασικό προϊόν της ονομάζεται D.A.I.S.Y. και είναι ένας έξυπνος κύβος, σχεδιασμένος για να ενισχύει τη μάθηση μέσω της τεχνολογίας και της αισθητηριακής αλληλεπίδρασης. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μάνος Μαυρέλος, Βίβιαν Γεωργολοπούλου, Δημήτρης Τσιαμούρας, Πόπη Καλτσονούδη. Inspirational Mentor JA Greece: Μάρκος Βερέμης, Μέλος ΔΣ JA Greece, Εταίρος Big Pi Ventures, Συνιδρυτής Upstream, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Εθελοντής Μέντορας: Βαγγέλης Γκίνης – Bic.

“Mycovibe” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς & 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς. Αξιοποιεί μυκήλιο μανιταριών και αγροτικά υπολείμματα για την παραγωγή 100% βιοδιασπώμενων συσκευασιών. Με χρήση AI και IoT βελτιστοποιεί τη διαδικασία παραγωγής, αντικαθιστώντας πλαστικό και φελιζόλ με βιώσιμες λύσεις κυκλικής οικονομίας. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Σταύρος Κατσαρώνας, Σοφία Κοκοβίδου, Θεόδωρος Χριστοφορίδης, Ευφροσύνη Μπιρτζίδη. Inspirational Mentor JA Greece: Χριστίνα Αλεβίζου, MD Customer Experience Operations FedEx Express. Εθελοντής Μέντορας: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Supply Chain Optimization, BOX NOW.

Ψηφίστε την αγαπημένη σας Εικονική Επιχείρηση 2026 για το Public Choice Award

Μπορείτε να δείτε και να ψηφίστε τα διαφημιστικά σποτ των ομάδων της Εικονικής Επιχείρησης 2026 που διεκδικούν το Public Choice Award 2026 στον φετινό διαγωνισμό.

Για να ψηφίσετε την Εικονική Επιχείρηση που επιθυμείτε, επισκεφθείτε τη σελίδα της ψηφοφορίας εδώ. Η ψηφοφορία διαρκεί έως και τις 24 Απριλίου 2026 στις 23.59.