Μια σημαντική διευκόλυνση για τους μαθητές των σχολείων της Κρήτης προκειμένου να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις αλλά και στα ειδικά μαθήματα στις Πανελλήνιες 2026.

Σημαντική «ανάσα» για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026 στην Κρήτη, καθώς εγκρίθηκε έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις μετακινήσεις τους προς τα εξεταστικά κέντρα στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), στις Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και στις Επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι Μινωικές Γραμμές παρέχουν τη συγκεκριμένη έκπτωση τόσο στους υποψηφίους όσο και σε έναν συνοδό τους, για δρομολόγια στη γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς – Ηράκλειο.

Η παροχή αφορά τη μετακίνηση των μαθητών για:

τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Μάρτιος – Μάιος 2026),

τις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων (16 έως 25 Ιουνίου 2026),

καθώς και τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026.

Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων, με εξαίρεση τις καμπίνες Lux και τις μονόκλινες, ενώ δεν είναι αθροιστική με άλλες προσφορές.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η παραπάνω παροχή είναι:

Η επίδειξη Βεβαίωσης από τα Λύκεια φοίτησής τους & του Δελτίου/ταυτότητας εξεταζομένου-υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 & κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβαση του υποψήφιου μαθητή και του συνοδού του στο πλοίο.

Η κράτηση των θέσεων, η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων να γίνει από τα παρακάτω κεντρικά & λιμενικά πρακτορεία των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε εγκαίρως:

Πρακτορείο Κ.Γ. Ηρακλείου: 25ης Αυγούστου 17 (τηλ. 2810-399899, 2810-229602)

Πρακτορείο Πειραιά: Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς (τηλ. 210-4145744)

Η έκδοση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από τα πρακτορεία της εταιρείας σε Ηράκλειο και Πειραιά, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα στις κρατήσεις τους.

Δείτε το έγγραφο εδώ