Η νέα υπηρεσία εξασφαλίζει την απλούστευση της διαδικασίας αίτησης εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι την Κυριακή 29 Μαρτίου οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 που επιθυμούν εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (οριστικοποιήσουν), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την αίτησής τους.

Βήμα βήμα η διαδικασία των αιτήσεων για τις Αστυνομικές Σχολές

Μέσω της πλατφόρμας gov.gr θα πραγματοποιείται πλέον η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνική Αστυνομία. Πατώντας στην ενότητα «Εκπαίδευση» και την υποενότητα «Πανεπιστήμια και φοίτηση» οι υποψήφιοι θα εντοπίσουν τις αντίστοιχες σχολές.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία για τους υποψηφίους, καθώς καταργεί την ανάγκη φυσικής παρουσίας και έντυπων δικαιολογητικών, προσφέροντας πλήρως ψηφιακή διαχείριση της αίτησης με ασφάλεια και ταχύτητα. Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώνεται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet (αφού έχει προηγηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), ώστε να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr και συγκεκριμένα:

• μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

• προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Η αίτηση προωθείται στη Θυρίδα Πολίτη του υποψηφίου και στις θυρίδες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που τηρούνται στο gov.gr. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή της αίτησής του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγιναν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.