Την πρώτη θέση ανάμεσα σε 24 ελληνικά πανεπιστήμια καταλαβάνει το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την Times Higher Education.

Στη διεθνή κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2025-2026 περιλαμβάνονται συνολικά 24 ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) να καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ τους, σημειώνοντας μάλιστα άνοδο περίπου 100 θέσεων σε σύγκριση με την περσινή αξιολόγηση.

Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει περισσότερα από 2.190 πανεπιστήμια από 115 χώρες, αποτυπώνοντας το παγκόσμιο ακαδημαϊκό τοπίο. Το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στο εύρος θέσεων 401-500 παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη λίστα. Στις θέσεις 601-800 ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ενώ στην κατηγορία 801-1000 βρίσκονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

{https://x.com/uoaofficial/status/2016153967776973199}

Τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην δεκάδα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, την κυριαρχία στην κορυφή της κατάταξης διατηρούν τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία καταλαμβάνουν και τις δέκα πρώτες θέσεις. Στην κορυφή για δέκατη συνεχόμενη χρονιά παραμένει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ ακολουθεί το MIT (Massachusetts Institute of Technology). Την τρίτη θέση μοιράζονται το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Πρίνστον, ενώ ισοβαθμία καταγράφεται και στις θέσεις 5-6 μεταξύ Χάρβαρντ και Στάνφορντ.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, κατά σειρά, το California Institute of Technology, το Imperial College London, το University of California, Berkeley και το Yale University.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μεθοδολογία της κατάταξης, η οποία βασίζεται σε βιβλιομετρικά δεδομένα της Elsevier. Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται 174,9 εκατομμύρια παραπομπές σε 18,7 εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις, προερχόμενες από περισσότερα από 28.700 διεθνή επιστημονικά περιοδικά της βάσης Scopus. Η αξιολόγηση αφορά δημοσιεύσεις της περιόδου 2020-2024 και τις παραπομπές που πραγματοποιήθηκαν έως το 2025, με στόχο την αποτύπωση της διεθνούς απήχησης και επιρροής της έρευνας κάθε ιδρύματος.

Η κατάταξη εξετάζει συνολικά πάνω από 1.900 ερευνητικά πανεπιστήμια διεθνώς και βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: ποιότητα διδασκαλίας, ερευνητικό περιβάλλον, ερευνητική επίδραση, διεθνή προσανατολισμό και μεταφορά γνώσης προς τη βιομηχανία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Times Higher Education World University Rankings, μαζί με το QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities (Λίστα της Σανγκάης), συγκαταλέγονται στις τρεις πλέον αναγνωρισμένες και αξιόπιστες πανεπιστημιακές κατατάξεις σε διεθνές επίπεδο.