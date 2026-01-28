Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ στο Μαρούσι.

Η Glossomatheia διοργανώνει το 8ο Youth Conference για τα Deeper Learning Schools, μια δυναμική συνάντηση όπου οι έφηβοι δεν είναι απλοί συμμετέχοντες, αλλά οι αυθεντικοί πρωταγωνιστές. Ένα συνέδριο-ποτάμι ιδεών, φωνών και δράσης που ρέει προς την αλλαγή.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, σε δύο ζώνες (10:00–13:00 & 17:00–20:00), στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ στο Μαρούσι.

Με κεντρικό θέμα River, το φετινό Youth Conference καλεί τους εφήβους να εξερευνήσουν τη δύναμη της συλλογικής φωνής: όπως ένα ποτάμι, οι ιδέες τους ενώνονται, διαμορφώνουν το τοπίο και ανοίγουν νέους δρόμους. Μέσα από την κριτική σκέψη, τη δημιουργική έκφραση και την κοινωνική υπευθυνότητα, οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν, να αμφισβητήσουν, να οραματιστούν και να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις σε καίρια κοινωνικά ζητήματα.

Το Youth Conference προσφέρει έναν ανοιχτό, ανεξάρτητο και ασφαλή χώρο διαλόγου, συνεργασίας και αυθεντικής έκφρασης. Χωρίς χορηγούς και εξωτερικές επιρροές, διασφαλίζει ότι οι φωνές των νέων ακούγονται καθαρά, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Εδώ, οι έφηβοι εκφράζονται με ειλικρίνεια για τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Με την ενεργή παρουσία μουσικών, ακτιβιστών και δημιουργών, το συνέδριο λειτουργεί ως καταλύτης έμπνευσης και δράσης, ενθαρρύνοντας τους νέους να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πρωτοβουλίες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Το River δεν είναι απλώς ένα θέμα. Είναι μια πρόσκληση.

Να κινηθούμε μαζί.

Να ενωθούμε.

Να αλλάξουμε την πορεία.