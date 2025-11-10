Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου στην Δημοτική Κοινότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω προγραμματισμένης διακοπής νερού. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στις 11/11/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ. η Δ.Κ. Μελίκης και περιοχή -Γεράκη- δε θα έχουν νερό λόγω εκτέλεσης εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης. Αποφασίζουμε τη διακοπή λειτουργίας στις 11/11/2025 ημέρα Τρίτη στη Δ.Κ. Μελίκης λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑΛ Αλεξάνδρειας των σχολικών μονάδων.»
Η ανακοίνωση για τα κλειστά σχολεία στη Μελίκη
Αποφασίζουμε τη διακοπή λειτουργίας στις 11/11/2025 ημέρα Τρίτη στη Δ.Κ. Μελίκης λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑΛ Αλεξάνδρειας, των παρακάτω σχολικών μονάδων:
1) Γενικού Λυκείου Μελίκης
2) Γυμνασίου Μελίκης
3)1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης
4) 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης
5) 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης
6) 2ου Νηπιαγωγείου Μελίκης
7) Παιδικού Σταθμού Μελίκης