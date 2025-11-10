Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε λόγω διακοπής νερού, οι περιοχές.

Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου στην Δημοτική Κοινότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω προγραμματισμένης διακοπής νερού. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στις 11/11/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ. η Δ.Κ. Μελίκης και περιοχή -Γεράκη- δε θα έχουν νερό λόγω εκτέλεσης εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης. Αποφασίζουμε τη διακοπή λειτουργίας στις 11/11/2025 ημέρα Τρίτη στη Δ.Κ. Μελίκης λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑΛ Αλεξάνδρειας των σχολικών μονάδων.»

Η ανακοίνωση για τα κλειστά σχολεία στη Μελίκη

Αποφασίζουμε τη διακοπή λειτουργίας στις 11/11/2025 ημέρα Τρίτη στη Δ.Κ. Μελίκης λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑΛ Αλεξάνδρειας, των παρακάτω σχολικών μονάδων:

1) Γενικού Λυκείου Μελίκης

2) Γυμνασίου Μελίκης

3)1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης

4) 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης

5) 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης

6) 2ου Νηπιαγωγείου Μελίκης

7) Παιδικού Σταθμού Μελίκης