Το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρήσουν οι φοιτητές για τις δηλώσεις και την παραλαβή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία για τις δηλώσεις συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025–2026 για τους φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Οι φοιτητές έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία κάποιου Τμήματος έχει ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες, αυτές υπερισχύουν των γενικών. Παράλληλα, μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας συγγραμμάτων από τις βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων. Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η διαδικασία διανομής των συγγραμμάτων που αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Δηλώσεις και παραλαβή συγγραμμάτων: Τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παραλάβει το Σύγγραμμα για ένα μάθημα που δήλωσε, χάνει το δικαίωμα να επιλέξει Σύγγραμμα για το μάθημα σε άλλο ακαδημαϊκό έτος;

Εφ' όσον ένα Σύγγραμμα δεν έχει παραληφθεί, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα επιλογής Συγγράμματος στο μέλλον, εφόσον το συμπεριλάβει εκ νέου στη δήλωση μαθημάτων του.

Μπορεί ο φοιτητής να δηλώσει και να παραλάβει συγγράμματα για μαθήματα/ θεματικές ενότητες προηγούμενων εξαμήνων;

Ναι, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα/θεματική ενότητα και δεν έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το μάθημα/θεματική ενότητα αυτό τα προηγούμενα εξάμηνα. Ακόμα και αν το σύγγραμμα του μαθήματος/θεματικής ενότητας έχει αλλάξει σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το εν λόγω μάθημα/θεματική ενότητα στο παρελθόν δεν δικαιούται να παραλάβει νέο σύγγραμμα στο ίδιο μάθημα/θεματική ενότητα.

Μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει Συγγράμματα και για άλλη περίοδο;

Όχι, ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει μόνο συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων για τα μαθήματα τα οποία ανήκουν στην τρέχουσα περίοδο, χειμερινή ή εαρινή.