Ο εκπαιδευτικός τέθηκε σε αναγκαστική άδεια ενός μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) στη Χίο για καθηγητή μαθηματικών μετά από καταγγελίες τριών συναδελφισσών του ότι προέβαινε σε άσεμνες πράξεις μπροστά τους σε διάφορα σχολεία του νησιού.

Μετά την πρώτη καταγγελία σε σχολείο του Βροντάδου, ο καθηγητής μετακινήθηκε προσωρινά σε άλλη σχολική μονάδα, αλλά ακολούθησαν δύο ακόμη παρόμοιες αναφορές.

Υπό το βάρος των καταγγελιών η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χίου, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και έθεσε τον καθηγητή σε αναγκαστική άδεια ενός μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Γονείς εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη μετακίνηση αντί για οριστική απομάκρυνση, ενώ ο καταγγελλόμενος καθηγητής αρνείται τις κατηγορίες.