Οι μαθητές ετοιμάζονται για παρελάσεις, ποιήματα και θεατρικά δρώμενα με φόντο τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Τα σχολεία θα αρχίσουν να κινούνται σε ρυθμούς προετοιμασίας για την 28η Οκτωβρίου, την πρώτη σχολική αργία για τους μαθητές όλων των βαθμίδων σε όλη την επικράτεια. Τα ημερολογιακά τερτίπια φέρνουν έξτρα χαμόγελα στους μαθητές καθώς ο εορτασμός της εθνικής εορτής και της επετείου του ΟΧΙ «πέφτει» Τρίτη όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά διεξάγεται την προηγούμενη της αργίας οπότε φέτος δημιουργείται ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα ενώ εκείνη την εβδομάδα στα σχολεία θα γίνουν μόλις τρεις μέρες μαθημάτων.

Στις 27 του μήνα η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό την Δευτέρα 27 του μήνα οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα προσέλθουν στα σχολεία τους για να τιμήσουν το ελληνικό έπος του 1940. Τη μεγαλειώδη νίκη επί των Ιταλών, την ηρωική ήττα από τους Γερμανούς και τους αγώνες του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Με θεατρικά δρώμενα, ποιήματα και ομιλίες όλες οι σχολικές βαθμίδες γιορτάζουν το «Όχι» που είπε η χώρα μας στον Μπενίτο Μουσολίνι το 1940 και την είσοδό της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποδίδουν φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, διατηρώντας ζωντανά τα ιδανικά της δημοκρατίας και της ειρήνης.

Πενθήμερο χωρίς τα μαθήματα για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης

Βέβαια να σημειωθεί ότι ναι μεν αναφερόμαστε σε τετραήμερο χωρίς μαθήματα αλλά είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών ανήμερα της σχολικής γιορτής για την επέτειο του ΟΧΙ καθώς εκείνη τη μέρα σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Μάλιστα φέτος λίγο πιο «τυχεροί» είναι οι μαθητές της Θεσσαλονίκης καθώς για αυτούς η αργία της 28ης Οκτωβρίου δημιουργεί πενθήμερο με τις ίδιες όμως υποχρεώσεις που ισχύουν και για τους λοιπούς μαθητές. Η φετινή σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του μήνα. Ανήμερα εκείνης της μέρας οι μαθητές της συμπρωτεύουσας θα γιορτάσουν την απελευθέρωση της πόλης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία(26-10-1912), τη μνήμη του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι μαθητές στη Θεσσαλονίκη παραδοσιακά θα παρελάσουν παραμονές της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.