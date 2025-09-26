Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των βαθμολογιών για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όλες οι λεπτομέρειες.

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025 καθώς τα αποτελέσματα των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σήμερα μετά τις 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.