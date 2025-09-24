Η απεργία της ΟΛΜΕ φέρνει αλλαγές στα μαθήματα στην Δευτεροβάθμια, τι να προσέξουν οι μαθητές.

Η ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν μαζικά απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου. Οι καθηγητές κατεβαίνουν στο δρόμο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θεσπίζει 13ωρη εργασία αλλά και για τις διαρκείς περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση που έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων στα πρωτοφανή μεγέθη σε κενά στα σχολεία.

Οι καθηγητές διεκδικούν αξιοπρεπείς μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς για να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία και συντάσσονται με το αίτημα για 35ωρο – πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή της ΟΛΜΕ «Συμμετέχουμε μαζικά στη μεγάλη πανεργατική – πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την 1η Οκτώβρη!». Με αυτά τα δεδομένα την επόμενη Τετάρτη 1η Οκτώβρη αναμένεται να υπάρξει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Σενάριο για «κλειστά σχολεία» με οριζόντιο λουκέτο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν εξετάζεται. Πηγές του Υπουργείου σημειώνει ότι παρά την απεργία της ΟΛΜΕ οι μαθητές που οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Για τις ώρες που οι διδάσκοντες απεργούν προβλέπεται κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, εύλογα οι μαθητές αποχωρούν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης.