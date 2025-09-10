Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο: Πού θα βρεθούν Μητσοτάκης, Τασούλας και Ζαχαράκη

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο: Πού θα βρεθούν Μητσοτάκης, Τασούλας και Ζαχαράκη
Αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας.

Μια ανάσα μας χωρίζει από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καθώς αύριο το πρωί θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για την αυριανή επιστροφή στα θρανία, με τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και τον προγραμματισμό των πρώτων μαθημάτων.

O πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στην Τέλενδο για να παραστεί στην τελετή αγιασμού στο Δημοτικό σχολείο του νησιού, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ενώ η υπουργός Παιδείας θα δώσει το παρών σε σχολεία της Ξάνθης. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό θα παραστεί στον αγιασμό των σχολείων:

8.45’ π.μ. Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο (1ο Γυμνάσιο)

9.45’ π.μ. Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο (2ο Γενικό Λύκειο)

10.45’ π.μ. 11ο Δημοτικό και 1ο Ειδικό Δημοτικό "Μαριέττα Γιαννάκου"

10.45’ π.μ. 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο

11.45’ π.μ. 5ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο "Μαριέττα Γιαννακού".

Παράλληλα, η Υπουργός, θα επισκεφθεί και μειονοτικά σχολεία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Ο Μητσοτάκης με μπάλα μπάσκετ και «Final Countdown» στο Μαξίμου - Το βίντεο στο TikTok

Ο Μητσοτάκης με μπάλα μπάσκετ και «Final Countdown» στο Μαξίμου - Το βίντεο στο TikTok

Πολιτική
Σχολεία: Καθημερινές στάσεις εργασίας ανακοίνωσαν δάσκαλοι και καθηγητές

Σχολεία: Καθημερινές στάσεις εργασίας ανακοίνωσαν δάσκαλοι και καθηγητές

Παιδεία
Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029

Παιδεία
Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Παιδεία

NETWORK

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr