Πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο: Πού θα βρεθούν Μητσοτάκης, Τασούλας και Ζαχαράκη

Αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας.

Μια ανάσα μας χωρίζει από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καθώς αύριο το πρωί θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για την αυριανή επιστροφή στα θρανία, με τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και τον προγραμματισμό των πρώτων μαθημάτων.

O πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στην Τέλενδο για να παραστεί στην τελετή αγιασμού στο Δημοτικό σχολείο του νησιού, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ενώ η υπουργός Παιδείας θα δώσει το παρών σε σχολεία της Ξάνθης. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό θα παραστεί στον αγιασμό των σχολείων:

8.45’ π.μ. Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο (1ο Γυμνάσιο)

9.45’ π.μ. Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο (2ο Γενικό Λύκειο)

10.45’ π.μ. 11ο Δημοτικό και 1ο Ειδικό Δημοτικό "Μαριέττα Γιαννάκου"

10.45’ π.μ. 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο

11.45’ π.μ. 5ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο "Μαριέττα Γιαννακού".

Παράλληλα, η Υπουργός, θα επισκεφθεί και μειονοτικά σχολεία.



