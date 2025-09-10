Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας
Οι Έλληνες μαθητές διέπρεψαν με πλήθος ατομικών και ομαδικών διακρίσεων ανάμεσα σε διαγωνιζόμενους από 28 χώρες.

Πανηγυρικά, με πολλά χαμόγελα και με θετικό πρόσημο έκλεισε για την ελληνική αποστολή ο Διεθνής Τελικός της Οικονομικής Ολυμπιάδας που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου 2025 στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς η ελληνική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη και πλήθος άλλων επιμέρους ατομικών διακρίσεων. Οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στον θεσμό που προάγει τον οικονομικό εγγραμματισμό, απέδειξαν για μία ακόμη φορά την προσήλωσή τους στη γνώση, ενώ είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να διαγωνιστούν με συμμετέχοντες από 28 χώρες.

dn4_e97c5.jpg

Οι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ

Σε συλλογικό επίπεδο η ελληνική ομάδα κατέκτησε την 3η θέση, με δύο χρυσά (Αλέξανδρος Χατζόπουλος 4η θέση και Νίκος Γάτσιος 8η θέση) και δύο χάλκινα μετάλλια (Ιωάννα Αναστασοπούλου και Θανάσης Αδάμης).

Αναλυτικά, τα στοιχεία των μαθητών που συμμετείχαν στην ομάδα:

Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Σχολή Μωραϊτη, Γ' Λυκείου
Νίκος Γάτσιος, Α' Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Β' Λυκείου
Ιωάννα Αναστασοπούλου, Κολλέγιο Ψυχικού, Α' Λυκείου
Θανάσης Αδάμης, 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου, Β' Λυκείου
Αλεξάνδρα Κιτσοπάνου, Κολλέγιο Ψυχικού, Β' Λυκείου

dn5_23d79.jpg

Oι πέντε νικητές της ελληνικής αποστολής, με τον Άρη Νότη, Καθηγητή Οικονομικών στο σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου, τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, Καθηγητή Οικονομικών στη Σχολή Μωραΐτη και τον Νίκο Ρώμπαπα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ

Η φετινή Οικονομική Ολυμπιάδα που διοργανώθηκε από το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σφραγίστηκε από την εμψυχωτική καθοδήγηση δύο σπουδαίων ελλήνων πρωταθλητών: Της Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ Κατερίνας Στεφανίδη και του Παραολυμπιονίκη στην ποδηλασία Νίκου Παπαγγελή. Με κεντρικό μήνυμα «Πάρε φόρα. Τρέξε στο όνειρο. Φτάσε σε σένα», οι δύο ambassadors συντρόφευσαν τους Έλληνες μαθητές σε κάθε στάδιο της ενδιαφέρουσας διαδικασίας, από τον πρώτο γύρο μέχρι τον διεθνή τελικό!

unnamed2_fa643.jpg

Ευχαριστούμε θερμά:

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε φέτος χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη των χορηγών OB Streem, Inventio Edge και Ella Resorts. Το ΚΕΦΙΜ ευχαριστεί για τη φιλοξενία των τελικών το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, και για τη φιλοξενία του περιφερειακού γύρου του διαγωνισμού το Hellenic American University και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η Καθημερινή και το Περιοδικό Ξενοφών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

NETWORK

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

healthstat.gr