Βάσεις 2025: Οι νέοι δικαιούχοι με ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2024-2025 καθώς και για τους αποφοίτους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2025.

Μια σημαντική αλλαγή για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας καθώς αποφασίστηκε διεύρυνση των δικαιούχων στην κατηγορία των πληγέντων από φυσικές καταστροφές για τους οποίους θα ισχύσει ειδικό επιπλέον ποσοστό εισαγωγής πέραν των Βάσεων 2025.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, επιπλέον δικαιούχοι ένταξης στην κατηγορία των πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

  • του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • του Δήμου Βριλησσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
  • του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Πετριών, Κριεζών, Κοσκίνων και Δύστου, της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, των Δημοτικών Ενοτήτωνς Καρύστου, Μαρμαρίου και Καφηρέως της Δημοτικής Κοινότητας Στύρων, της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου των Δημοτικών Κοινοτήτων Αφρατίου και Φύλλων της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, του Δήμου Χαλκιδέων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Πισσώνα και Πούρνου και της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2025, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι ισχύει για τα δικαιολογητικά

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2024-2025 καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές

Το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025 ανά κατηγορία Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%, καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών θα οριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

