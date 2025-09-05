Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Πότε η πρεμιέρα των εξετάσεων, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025.

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025 την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου με την εξαταστική διαδικασία να ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου όπου θα «πέσει» η αυλαία και των Επαναληπτικών Πανελληνίων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2025.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025

Eπαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Η λίστα με τα εξεταστικά κέντρα

1) Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αλ. Παπαναστασίου 12, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915302) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Ιωάννης Χατζούδης» της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης (Κασσάνδρου 17-19, Τ.Κ. 54632, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-278100).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.

3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2025, για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού, θα εξεταστούν στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄Αθήνας (Ποσειδώνος 25, Τ.Κ. 13122 Ίλιον, τηλ. 210-2624466).

To πρόγραμμα εξέτασης των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025 στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και τριάντα (30΄) λεπτά.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.