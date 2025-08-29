Κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου

Το χρονοδιάγραμμα για τις κατ΄εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ.

Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 08.00 έως 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Παράλληλα σημειώνεται ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου ο/η τελευταίος/α να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ.. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ..

Τέλος σημειώνεται ότι οι εγγραφές υλοποιούνται και μέσω της της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.