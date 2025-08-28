Games
Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Πώς θα λάβουν την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, οι προθεσμίες

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Πώς θα λάβουν την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, οι προθεσμίες
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης στα αεροπορικά για κρατήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για ταξίδια έως 15 Ιουνίου 2026.

Με sms θα λάβουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια από τη Sky expres ώστε να μεταβούν στον τόπο διορισμού τους και να είναι έγκαιρα στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λάβουν εκπτωτικό κουπόνι 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων. Η έκπτωση θα αποσταλεί απευθείας στο κινητό τους μέσω SMS, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση τους στον τόπο διορισμού.

Βήμα βήμα η διαδικασία για την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια

  • Οι δικαιούχοι θα λάβουν στο κινητό τους έναν μοναδικό κωδικό (SMS code) και σύνδεσμο που θα οδηγεί προς την ειδική φόρμα εδώ
  • Εκεί θα καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια θα λάβουν στο email τους έναν εξατομικευμένο promo code μορφής MEDU25xxxx.
  • Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται κατά την έκδοση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρίας.

Μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση κωδικού έως και δυο (2) φορές.

Η πρωτοβουλία ισχύει για κρατήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για ταξίδια έως 15 Ιουνίου 2026.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τη SKY express για την πρωτοβουλία της. Η συνεργασία αυτή, αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μας. Οι νέοι εκπαιδευτικοί μας κάνουν μια σημαντική αρχή στη ζωή τους, μακριά από την οικογένεια τους και τον τόπο τους, δίπλα στα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Η ουσιαστική στήριξη τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα μας και είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα».

Ο Chief Commercial Officer της SKY express, Γεράσιμος Σκαλτσάς, σημείωσε: «Στη SKY express πιστεύουμε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μπορούμε να διευκολύνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο νέο τους ξεκίνημα. Για εμάς, αυτή η ενέργεια είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο τους».

