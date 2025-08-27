Games
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παράταση αιτήσεων έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει εβδομήντα προγράμματα σπουδών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοίνωσε την οριστική παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Η απόφαση αφορά όλους τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία μέσω των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα. Το ΕΑΠ αποτελεί το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα που ειδικεύεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους, γονείς, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στις σπουδές τους να αποκτήσουν έγκυρους και πιστοποιημένους τίτλους σπουδών από ένα σύγχρονο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, το ΕΑΠ προσφέρει εβδομήντα προγράμματα σπουδών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

EAP Site Banner Paratasi Aitiseon 01 8b986

Από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, από τη διοίκηση και την εκπαίδευση έως τις τέχνες και τον πολιτισμό, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το αντικείμενο που ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και τη διαρκή υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού, εξασφαλίζουν ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ευέλικτο ακαδημαϊκό περιβάλλον.Η παράταση της προθεσμίας έως τις 5 Σεπτεμβρίου δίνει επιπλέον χρόνο σε όσους δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΑΠ, όπου διατίθενται και αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια εισαγωγής, τη διάρκεια και το περιεχόμενο κάθε προγράμματος σπουδών. Μην χάσεις την ευκαιρία! Κάνε την αίτησή σου ως τις 5 Σεπτεμβρίου και σπούδασε όταν, όπου και όπως θέλεις. Ανακάλυψε τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών εδώ.

