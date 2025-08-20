Games
Παράλληλο Μηχανογραφικό: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Από 25 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό καλούνται να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 14:00, για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Στοιχεία επικοινωνίας των ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

⦁ Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου) - όνομα αρχείου: apolititrio.pdf
⦁ Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους - όνομα αρχείου: taytotita.pdf
⦁ Βεβαίωση ΑΜΚΑ - όνομα αρχείου: amka.pdf
⦁ Βεβαίωση ΑΦΜ - όνομα αρχείου: afm.pdf
⦁ Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης - όνομα αρχείου: katastasi.pdf.
⦁ Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας) όνομα αρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ).

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα (2 χρόνια) θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

