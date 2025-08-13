Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

ΟΠΣΥΔ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

ΟΠΣΥΔ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μόνιμο διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026, με προθεσμία έως τις 18 Αυγούστου.

Από σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, είναι ενεργή η πλατφόρμα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) για την υποβολή αιτήσεων μόνιμου διορισμού σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για 10.000 θέσεις που αφορούν το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό περιοχών, με βάση τον πίνακα οργανικών θέσεων που συνοδεύει τις προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Η επιλογή θα γίνει βάσει της σειράς κατάταξης στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, ενώ η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σε κενή θέση της επιλεγμένης περιοχής ή δομής, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ισχύει υποχρεωτική παραμονή δύο ετών για τη Γενική Εκπαίδευση και πέντε ετών για την Ειδική Αγωγή. Οι αιτήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν έως τη λήξη της προθεσμίας.

Κατανομή θέσεων:

  • Γενική Πρωτοβάθμια: 3.937
  • Γενική Δευτεροβάθμια: 1.620
  • Μουσικά Σχολεία (ΠΕ79): 170
  • Ειδική Αγωγή Πρωτοβάθμια: 1.993
  • Ειδική Αγωγή Δευτεροβάθμια: 1.280
  • ΕΕΠ & ΕΒΠ: 1.000

Οι προσκλήσεις καλύπτουν μόνιμους διορισμούς σε όλους τους βασικούς κλάδους ΠΕ και ΤΕ, καθώς και θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ.

Η επίσημη ανακοίνωση

Πρόσκληση και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 99393/Ε4/12-8-2025 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/12-8-2025 - ΑΔΑ: ΨΓΜΩ46ΝΚΠΔ-872) υπουργικής απόφασης πρόσκλησης για υποβολή αίτησης και έκδοσης της αριθμ. 99505/Ε4/13-8-2025 (ΑΔΑ: 608Π46ΝΚΠΔ-ΘΜΟ) εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καλούνται τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν τα οποία επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή για εκκένωση της Φιλιππιάδας τώρα - Σαρώνει τα προάστια στην Πάτρα η φωτιά

Εντολή για εκκένωση της Φιλιππιάδας τώρα - Σαρώνει τα προάστια στην Πάτρα η φωτιά

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδική Αγωγή: Η κατανομή

10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδική Αγωγή: Η κατανομή

Παιδεία
ΑΣΕΠ: Αιτήματα Διόρθωσης/Επανεξέτασης των εκπαιδευτικών για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ &amp; 3ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ: Αιτήματα Διόρθωσης/Επανεξέτασης των εκπαιδευτικών για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ & 3ΕΑ/2025

Παιδεία
Νέο Προσοντολόγιο: Για πρώτη φορά διορισμοί αποφοίτων νέων πανεπιστημιακών τμημάτων στο Δημόσιο

Νέο Προσοντολόγιο: Για πρώτη φορά διορισμοί αποφοίτων νέων πανεπιστημιακών τμημάτων στο Δημόσιο

Ελλάδα
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το χρονοδιάγραμμα για 10.000 θέσεις μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το χρονοδιάγραμμα για 10.000 θέσεις μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Παιδεία

NETWORK

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

healthstat.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

healthstat.gr
Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

healthstat.gr
Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

healthstat.gr
Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr