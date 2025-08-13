ΟΠΣΥΔ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μόνιμο διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026, με προθεσμία έως τις 18 Αυγούστου.

Από σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, είναι ενεργή η πλατφόρμα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) για την υποβολή αιτήσεων μόνιμου διορισμού σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για 10.000 θέσεις που αφορούν το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό περιοχών, με βάση τον πίνακα οργανικών θέσεων που συνοδεύει τις προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Η επιλογή θα γίνει βάσει της σειράς κατάταξης στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, ενώ η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σε κενή θέση της επιλεγμένης περιοχής ή δομής, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ισχύει υποχρεωτική παραμονή δύο ετών για τη Γενική Εκπαίδευση και πέντε ετών για την Ειδική Αγωγή. Οι αιτήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν έως τη λήξη της προθεσμίας.

Κατανομή θέσεων:

Γενική Πρωτοβάθμια: 3.937

Γενική Δευτεροβάθμια: 1.620

Μουσικά Σχολεία (ΠΕ79): 170

Ειδική Αγωγή Πρωτοβάθμια: 1.993

Ειδική Αγωγή Δευτεροβάθμια: 1.280

ΕΕΠ & ΕΒΠ: 1.000

Οι προσκλήσεις καλύπτουν μόνιμους διορισμούς σε όλους τους βασικούς κλάδους ΠΕ και ΤΕ, καθώς και θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ.

Η επίσημη ανακοίνωση

Πρόσκληση και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 99393/Ε4/12-8-2025 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/12-8-2025 - ΑΔΑ: ΨΓΜΩ46ΝΚΠΔ-872) υπουργικής απόφασης πρόσκλησης για υποβολή αίτησης και έκδοσης της αριθμ. 99505/Ε4/13-8-2025 (ΑΔΑ: 608Π46ΝΚΠΔ-ΘΜΟ) εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καλούνται τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν τα οποία επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).