Η Ελλάδα χρειάζεται καλύτερους μισθούς, ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, αποτελεσματικούς θεσμούς και δίκαιη ανάπτυξη, χρειάζεται όμως και κάτι ακόμη: να ξαναπιστέψει στις δημιουργικές της δυνάμεις, να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση μιας κοινωνίας που παράγει πολιτισμό, ιδέες και πρόοδο.

Όταν γίνεται ένα νέο ξεκίνημα στην πολιτική υπάρχουν συμβολισμοί αποκτούν μεγάλη αξία, καθώς δίνουν ένα ξεκάθαρα πλαίσιο για το παρόν και το μέλλον. Η ανακοίνωση των πρώτων υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ήταν μία τέτοια στιγμή, γιατί ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν δημόσια το παρών βρέθηκαν οι άνθρωποι του πολιτισμού. Δημιουργοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, διανοούμενοι, προσωπικότητες που μέσα από το έργο και τη διαδρομή τους έχουν μάθει να αφουγκράζονται την κοινωνία πριν ακόμη αυτή εκφραστεί πολιτικά.

Πρόκειται για μια βαθιά πολιτική δήλωση για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε με την αλλαγή πολιτικής και τη νέα μεταπολίτευση που θα φέρει έννοιες όπως οι Τέχνες, η παιδεία, η κουλτούρα, η έμπνευση, η δημιουργία ξανά στο επίκεντρο.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στους δείκτες της οικονομίας, στις εκλογικές μετρήσεις ή στη διαχείριση της καθημερινότητας που φυσικά μας απασχολούν καθημερινά κι ήδη βρισκόμαστε σε καθημερινή διαβούλευση με την κοινωνία προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την παραγωγικό, κοινωνική, δημοκρατική αναγέννηση της χώρας. Η πολιτική είναι όμως και ζήτημα αξιών, συλλογικής ταυτότητας, οράματος και πολιτισμού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μία κοινωνία σχεδιάζει το μέλλον της.

Εδώ και πολλά χρόνια ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, ως ένα συμπλήρωμα της πολιτικής. Η οικονομική κρίση, η πανδημία, αλλά κι η κυριαρχία μιας τεχνοκρατικής αντίληψης διακυβέρνησης οδήγησαν συχνά στην υποβάθμιση του πολιτιστικού διαλόγου, ωστόσο σε περιόδους βαθιών κοινωνικών μετασχηματισμών, ο πολιτισμός δεν είναι ποτέ δευτερεύον ζήτημα. Είναι ο χώρος όπου γεννιούνται οι ιδέες κι οι νέες κοινωνικές συνειδήσεις.

Αυτό φαίνεται να αναγνωρίζει η νέα πολιτική προσπάθεια που εγκαινιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Η παρουσία ανθρώπων του πολιτισμού από τα πρώτα κιόλας βήματα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκπέμπει το μήνυμα ότι η νέα παράταξη φιλοδοξεί να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη διαδικασία κοινωνικής και πολιτισμικής αναγέννησης της χώρας. Να επαναφέρει στο προσκήνιο την έννοια της συλλογικότητας, της δημιουργίας, της κριτικής σκέψης και της δημοκρατικής συμμετοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κάνοντας μία μικρή ιστορική αναδρομή σε όλες τις μεγάλες στιγμές πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα ο πολιτισμός βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Από τη μεταπολίτευση μέχρι τις μεγάλες κοινωνικές διεκδικήσεις των επόμενων δεκαετιών, η τέχνη, το θέατρο, η μουσική, η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος αποτέλεσαν φορείς δημοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικής αφύπνισης.

Σήμερα σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι αλγόριθμοι μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και δημιουργούμε η ανάγκη για έναν νέο πολιτιστικό προσανατολισμό γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Η πολιτική οφείλει να πάρει θέση για την προστασία της πολιτιστικής δημιουργίας και για τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να εκφράζονται, να παράγουν και να συμμετέχουν.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντιλαμβάνεται αυτή τη σύνδεση, γι’ αυτό και η έμφαση στον πολιτισμό δεν αφορά μόνο τη στήριξη των ανθρώπων της τέχνη, αλλά την ίδια τη φυσιογνωμία της παράταξης. Ένα πολιτικό σχέδιο που θέλει να συνδυάσει την παραγωγική ανασυγκρότηση με τη δημοκρατική αναγέννηση δεν μπορεί να αφήνει εκτός τον πολιτισμό. Αντίθετα, ο πολιτισμός οφείλει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του.

Πολιτισμός σημαίνει συλλογική μνήμη κι η ιστορική συνείδηση. Είναι η δυνατότητα μιας κοινωνίας να αναστοχάζεται το παρελθόν της και να οραματίζεται το μέλλον της. Είναι η δύναμη που μετατρέπει τους πολίτες από παθητικούς καταναλωτές πληροφοριών σε ενεργούς σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Η νέα προσπάθεια ξεκινά από μαζικούς χώρους που παράγεται σκέψη, δημιουργία και κοινωνικός προβληματισμός, από τους χώρους που συναντιούνται οι αγωνίες, τα όνειρα και οι προσδοκίες της κοινωνίας.

Η Ελλάδα χρειάζεται καλύτερους μισθούς, ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, αποτελεσματικούς θεσμούς και δίκαιη ανάπτυξη, χρειάζεται όμως και κάτι ακόμη: να ξαναπιστέψει στις δημιουργικές της δυνάμεις, να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση μιας κοινωνίας που παράγει πολιτισμό, ιδέες και πρόοδο.

Η νέα πολιτική τομή που επιχειρεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να αποκτήσει βαθιές ρίζες στην κοινωνία κι η επιλογή να βάλει τον πολιτισμό ψηλά στην ατζέντα της δεν είναι μια επικοινωνιακή κίνηση, αλλά μία στρατηγική επιλογή για το είδος της χώρας που θέλει να οικοδομήσει. Μέσα από αυτή τη διαδρομή η πολιτική επιστρέφει εκεί όπου πάντα ανήκε στην κοινωνία, στις ιδέες και στον πολιτισμό.

(Ο Μίλτος Τόσκας είναι Φαρμακοποιός, Μέλος της πανελλήνιας ένωσης κριτικών κινηματογράφου, Δημοσιογράφος, Κριτικός βιβλίων)