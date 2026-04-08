Πάλι θα πολεμήσουν το «Βαθύ Κράτος» οι φαρισαϊκά αυτομαστιγούμενοι; Δεν κουράστηκαν πια;

Μα ναι. Είμαστε έθνος που τιμά τις παραδόσεις του. Και τις συνεχίζει με σεβασμό. Αδιακρίτως. Είτε για τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας πρόκειται είτε για το ρουσφέτι, όντως συνομήλικο της Ελλάδας, αφού συνομήλικός της είναι και ο πόθος κάθε κυβέρνησης να διατηρήσει τα ηνία, δωροδοκώντας τους πολίτες-πελάτες.

Για τις χάρες του ρουσφετιού μίλησε σαρκαστικά ήδη το 1887, στο διήγημα «Ενας ψηφοφόρος», ο Κωστής Παλαμάς, που αργότερα, στα «Σατιρικά Γυμνάσματα», καταχέρισε «ρασοφόρους, δασκάλους, ρουσφετλήδες, / οικοπεδοφάγους, αβοκάτους, / κομματάρχηδες και κοτζαμπασήδες». Τους «ρουσφετλήδες» δεν τους περιέχει η «Συναγωγή νέων λέξεων» του Στέφανου Κουμανούδη, που καταγράφει πάντως 26 ρουσφετόκλαδα: ρουσφετισμός, ρουσφετοθηρία, ρουσφετοκρατία, ρουσφετοπολιτεία, ρουσφετοπολίτευμα κ.ά.

Οι περισσότεροι νεολογισμοί πρωτοεμφανίστηκαν στα 1890, στην «Ακρόπολη», το «Αστυ» κ.α. Κρίμα που ξεχάστηκαν. Θα μας βοηθούσαν να συνοψίσουμε καίρια το στυλ της διακυβέρνησής μας, που οι προπαγανδιστικοί θρύλοι τη θέλουν «επιτελική», η πραγματικότητα όμως την προσδιορίζει απλώς ως ετσιθελική: «Ετσι θέλουμε και βοηθάμε τα δικά μας παιδιά. Ετσι θέλουμε και σπαταλάμε δημόσιο χρήμα σε απανωτές απευθείας αναθέσεις. Ετσι θέλουμε και οι Εξεταστικές Επιτροπές για τα Τέμπη, τις υποκλοπές ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα κόβουν και ράβουν το πόρισμά τους κι έπειτα κανονίζουν τις συνεδριάσεις. Πλειοψηφία δεν είμαστε;».

Την κοινοβουλευτική πλειοψηφία τη διατηρεί η Ν.Δ. Την κοινωνική την έχει χάσει προ πολλού. Ακόμα και πολλοί ψηφοφόροι της αδυνατούν πλέον να αφομοιώσουν τα σκάνδαλα, έτσι γρήγορα που παράγονται και αναπαράγονται, και να ανεχθούν τη διαχείρισή τους, έτσι ωμά όπως επιμένει στην παχυδερμική αλαζονεία και τη βαθιά υποκρισία. Μαθαίνουμε τώρα τους διαλόγους των δικογραφιών και τα χαριτωμένα επιρρήματα, «φορετά» και «χεράτα», διά των οποίων οι ρουσφετοκράτες κορόιδευαν τους ηλεκτρονικούς φραγμούς, και λυπούμαστε που δεν ζει ο Κουμανούδης, για να εμπλουτίσει τη «Συναγωγή» του με τους νεότευκτους όρους της αναίδειας.

Λυπούμαστε όμως και για τους αρχαίους μας, που ο φλύαρος κ. Γεωργιάδης τούς κατάντησε άλλοθι της νεοδημοκρατικής ρουσφετοκραιπάλης. «Μπορώ να σας πω εγώ ρουσφέτια από τον 5ο π.χ. αιώνα», μας διαβεβαίωσε. Τίποτε για την «Ελλάδα 2.0» έχει να πει κι αυτός και ο προϊστάμενός του; Τίποτε ειλικρινές και υπεύθυνο; Πάλι θα πολεμήσουν το «Βαθύ Κράτος» οι φαρισαϊκά αυτομαστιγούμενοι; Δεν κουράστηκαν πια;

(Ο Παντελής Μπουκάλας είναι δημοσιογράφος, λογοτέχνης και μεταφραστής- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)