Εντάξει, οι προαναγγελθείσες φοροαπαλλαγές, επιβεβαιώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ.

Δεν μηδενίζω τίποτε που βελτιώνει -έστω και λίγο- τα οικονομικά της ελληνικής οικογένειας, ανεξάρτητα του ότι πρόκειται για μερική επιστροφή των όσων ήδη πληρώσαμε με τους υψηλούς έμμεσους φόρους και την μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Όμως, η εικόνα που επιχειρεί να δημιουργήσει ο κ Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες του, δεν αφορά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία και η κοινωνία μας.

Η ελληνική οικονομία χάνει το τρένο της τεχνολογίας και της υψηλής παραγωγικότητας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης πέφτουν προς το αναιμικό 1%.

Οι παραγωγικές επενδύσεις μειώνονται και η ακρίβεια σκαρφαλώνει σε ύψη, πάνω από το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το κράτος είναι λάφυρο του κυβερνώντος κόμματος και οι κυβερνητικές ενέργειες τραυματίζουν τους θεσμούς.

Τα εργασιακά δικαιώματα συρρικνώνονται, ενώ η 13ωρη εργασία βρίσκεται προ των πυλών.

Μπροστά σε αυτή τη κατάσταση και την ανασφάλεια για το αύριο, είναι ώρα στην δημόσια συζήτηση να τεθεί το μείζον ζήτημα:

Το σχέδιο, η στρατηγική, για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Εκτιμώ ότι οι πολίτες δεν περιμένουν από τα πολιτικά κόμματα της κεντροαριστεράς έναν ανταγωνισμό με τον κ Μητσοτάκη στις εξαγγελίες παροχών του τύπου «εμείς θα δώσουμε ότι δεν έδωσες εσύ».

Αν και ορισμένες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες, αυτό θα αφήσει ένα μικρό μόνο αποτύπωμα .

Είναι ώρα για ένα τολμηρό και καινοτόμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, που θα αφορούν τους πολλούς, αλλά και θα διασφαλίζουν, τόσο την θέση της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις, όσο και την κοινωνική συνοχή που απειλείται.

Έτσι ώστε να εμπεδωθεί η αντίληψη στην πλειοψηφία των πολιτών, ότι η πολιτική Αλλαγή είναι βασική προϋπόθεση για να βγούμε από το σημερινό τέλμα.

Στα πλαίσιο ενός άρθρου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια αναλυτική αναφορά.

Θα επιχειρήσω όμως να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που θεωρώ αναγκαία.

1. Πως αντιμετωπίζουμε την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και τις μεγάλες συνέπειες που θα έχει για την εργασία;

Είναι απόλυτα αναγκαίο να την συνδυάσουμε με κανόνες για τους αλγόριθμους και με προώθηση τολμηρών αλλαγών, όπως η μείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών.

Ένα θέμα που όλη η προοδευμένη Ευρώπη συζητά σήμερα.

2. Ποιο είναι τελικά το νέο ΕΣΥ ;

Είναι μόνο οι καλύτερες υποδομές ή πρέπει να επανασχεδιαστεί ένα σύστημα προσβάσιμο σε όλους, που μειώνει τις ανισότητες, προλαμβάνει τις επιδημίες και αντιμετωπίζει σύγχρονα προβλήματα, όπως αυτό της ψυχικής υγείας;

Το 25% των Ελλήνων έχει καταφύγει ή καταφεύγει σε ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης.

3. Μπορεί να είναι ο τουρισμός και το real estate, οι μοναδικοί παράγοντες για το μέλλον της οικονομίας μας;

Όχι βέβαια. Είναι ώρα να στηρίξουμε κατά προτεραιότητα την έρευνα, την καινοτομία και να δώσουμε κίνητρα για υψηλής ποιότητας παραγωγικές επενδύσεις στην ελληνική βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή.

Στην εποχή που όλη η ΕΕ παίρνει μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της, θα θέσουμε θέμα άμεσης συμμετοχής της δικής μας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας στους εξοπλισμούς;

4. Καλές είναι οι φοροαπαλλαγές για όσους αποκτούν παιδιά. Αλλά πως τα νέα ζευγάρια θα αποκτήσουν στέγη, για να δημιουργήσουν την οικογένεια τους, όταν τα ενοίκια και οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν;

Όπως σωστά επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, είναι ώρα να στηρίξουμε πρώτα αυτούς που δεν έχουν σπίτι με αύξηση της προσφοράς κατοικιών και μετά αυτούς που απολαμβάνουν ενοίκια άνω των 1000 ευρώ τον μήνα όπως έκανε ο κ Μητσοτάκης.

5. Θα τολμήσουμε να συγκρουστούμε με τα καρτέλ στην ενέργεια και στα τρόφιμα;

Γιατί αναγκαία είναι η αύξηση των ΑΠΕ, αλλά οι τιμές στην ενέργεια δεν θα μειωθούν αν δεν μπουν στην αγορά -πέρα από τους λίγους μεγάλους- οι αγρότες, οι ενεργειακές κοινότητες και η αυτοδιοίκηση.

Γιατί αν δεν γίνει έλεγχος σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας και του εμπορίου, οι τιμές στα τρόφιμα δεν θα μειωθούν.

6. Είναι ώρα να δώσουμε τέλος στον κομματικό έλεγχο του κράτους, που τελικά ταλαιπωρεί και δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.

Η διαφάνεια παντού, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την λογοδοσία και τον έλεγχο της διοίκησης, αλλά και τον δραστικό περιορισμό της συναλλαγής, είναι απαραίτητα βήματα. Όπως και η επιλογή των Διοικήσεων και Γενικών Γραμματέων μέσω του open.gov.

Για τα εργασιακά θα αναφερθώ σε επόμενο άρθρο αναλυτικά.

Όμως, θέλω να τονίσω, ότι κάτι θετικό που ακούσαμε προχθές ήταν η αποδοχή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ -που γίνεται σταθερά από την εποχή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και ως τώρα- για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Να δούμε στην πράξη πως εννοεί την εφαρμογή του ο κ Μητσοτάκης και αν θα συνδυαστεί με μέτρα στήριξης του δημοσίου σχολείου και μείωσης των φροντιστηρίων.

Όμως, έχει δίκαιο ο κ Παραστατίδης, που επισημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε την γενναιότητα να αναγνωρίσει το ποιος εισηγήθηκε -από το 2019-και επέμεινε στην υιοθέτηση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, την ώρα που η Κυβέρνηση ασχολείτο μόνο με την μετατροπή των κολλεγίων σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά την κακή εικόνα για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Τα πραγματικά και οξυμένα προβλήματα, πολύ γρήγορα θα εξατμίσουν τις όποιες εντυπώσεις.

Όμως η ευθύνη της κεντροαριστεράς -και κυρίως του ΠΑΣΟΚ- γίνεται μεγαλύτερη.

Το πειστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για το αύριο, είναι η πρώτη και κύρια προϋπόθεση για να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα.

(Ο Χρήστος Πρωτόπαπας είναι πρώην υπουργός, μέλος της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ)