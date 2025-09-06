Games
Η ΔΕΘ, η αρχή του τέλους της κυβέρνησης και μια νέα αρχή

Image of Διονύσης Τεμπονέρας Διονύσης Τεμπονέρας
Η ΔΕΘ, η αρχή του τέλους της κυβέρνησης και μια νέα αρχή
Αντί για παράλληλους μονολόγους η ΔΕΘ πρέπει να αποτελέσει την απαρχή ενός δημόσιου διαλόγου των αριστερών και προοδευτικών για τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών.

Οι πολίτες με ενωτικές πρωτοβουλίες πρέπει να πιέσουν κόμματα, φορείς και συλλογικότητες να κάνουν την αρχή του διαλόγου.

Οι εξαγγελίες στην φετινή ΔΕΘ, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις θα αφορούν την στήριξη της μεσαίας τάξης και της οικογένειας, έχοντας στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα τις χώρας.

Δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι θα προκύψουν αλλαγές στους συντελεστές άμεσης φορολόγησης, στο φόρο για τα ενοίκια, ενίσχυση των συνταξιούχων και μικρές μισθολογικές αυξήσεις σε ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους.

Το πακέτο των παροχών θα φτάσει το 1,7 δισ. ευρώ και με αυτό η κυβέρνηση θα επιχειρήσει, να αλλάξει την κακή δημοσκοπική εικόνα.

Από την άλλη πλευρά τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σύμφωνα με τις μετρήσεις της κοινής γνώμης είναι η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων, αλλά και οι εστίες διαφθοράς-πελατειακού κράτους, που ξεπηδούν η μία μετά την άλλη.

Πέρα από τις εξαγγελίες στη φετινή ΔΕΘ αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι τι …δεν θα πει ο Πρωθυπουργός!

Ο πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει:

  • Για μείωση των έμμεσων φόρων παρά την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που «δείχνει» προς την κατεύθυνση αυτή. H Ελλάδα ρίχνει το ποσοστό των φόρων ως προς το ΑΕΠ και «πιάνει» τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά ανεβάζει τον βαθμό εξάρτησης από τους έμμεσους φόρους και ειδικά από τον ΦΠΑ. Εξακολουθεί δε να εφαρμόζει εντελώς διαφορετικό «μείγμα» φορολόγησης των πολιτών της σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, επιμένοντας να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι των δημοσίων εσόδων από τον ΦΠΑ και όχι από τον φόρο εισοδήματος που –θεωρητικά τουλάχιστον– έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης αναλογικότητας άρα και της μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης.
  • Για συλλογικές συμβάσεις εργασίας την ώρα, που η χώρα μας είναι τελευταία σε ποσοστό κάλυψης εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τελευταία σε αγοραστική δύναμη των πολιτών.
  • Για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο με το επιχείρημα, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Την ίδια ώρα βέβαια το υπερπλεόνασμα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ενώ 10 εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο μόνο πέρυσι είχαν κέρδη 11,5 δισ. ευρώ καταγράφοντας ρεκόρ 15ετίας.
  • Για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, τροφίμων, τραπεζών διύλισης, κατασκευαστικών εταιριών κλπ.
  • Για ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με στόχο να κατασκευαστούν σπίτια για χαμηλά και μεσαία αμειβόμενους εργαζόμενους(κοινωνική κατοικία).
  • Για 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, που υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές εισοδήματος την τελευταία 15ετία.
  • Για προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι φορείς πρόνοιας, ώστε να στηριχτεί το πολύπαθο κοινωνικό κράτος.
  • Για θεσμικές παρεμβάσεις(διαφάνεια-λογοδοσία) στο κράτος και στη δικαιοσύνη, για να μην ξαναζήσουμε σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές, η συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.

Συνεπώς, η μάχη της καθημερινότητας είναι μια μάχη ήδη χαμένη για την κυβέρνηση, που επιχειρεί με επικοινωνιακούς όρους να …ξεγελάσει τους πολίτες.

Όμως η τσέπη των πολιτών που αδειάζει στα μέσα του μήνα είναι …πεισματάρα και λέει πάντα την αλήθεια.

Άλλωστε, αυτή θα είναι η έβδομη φορά που ο ίδιος ΠΘ ανεβαίνει στο βήμα της ΔΕΘ μοιράζοντας δήθεν δισεκατομμύρια.

Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι οι ίδιες πολιτικές επιλογές με τα προηγούμενα έτη, θα έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα;

Η χώρα έχει ανάγκη από μια στροφή με ισχυρές παρεμβάσεις στην οικονομία(παραγωγικός μετασχηματισμός-σύγκρουση με την ολιγαρχία και τα καρτέλ-δίκαιη αναδιανομή), στην κοινωνία(στήριξη στις δυνάμεις της εργασίας-κοινωνική οικονομία-αποκατάσταση κοινωνικών δικαιωμάτων όπως π.χ. το δικαίωμα σε ΣΣΕ ή το δικαίωμα στην απεργία κλπ.) και στο κράτος(πρωτοβουλίες που προωθούν την συμμετοχή των πολιτών κατά τρόπο αποφασιστικό σε κρίσιμους θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ, ακόμα και το κοινοβούλιο κλπ.).

Είμαστε στην στιγμή των πολιτικών σχεδίων και των προγραμμάτων και όχι των προσώπων. Πρώτα ορίζεις το πολιτικό σχέδιο και έπειτα προκύπτουν τα πρόσωπα που μπορούν να το υπηρετήσουν.

Σε αυτόν τον αγώνα, δεν περισσεύει κανείς.

Το τρίπτυχο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευρύτερων συνεννοήσεων-συνεργασιών για να αλλάξει πορεία η χώρα.

Αντί για παράλληλους μονολόγους η ΔΕΘ πρέπει να αποτελέσει την απαρχή ενός δημόσιου διαλόγου των αριστερών και προοδευτικών για τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών.

Οι πολίτες με ενωτικές πρωτοβουλίες πρέπει να πιέσουν κόμματα, φορείς και συλλογικότητες να κάνουν την αρχή του διαλόγου.

(Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι Δικηγόρος)

