Πάνω από 3.500 αιτήσεις για τα 10.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι καταγραφεί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο παρέχει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για νοικοκυριά που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της περιφέρειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν φτάσει συνολικά τις 3.770, με τις Σέρρες, το Κιλκίς και τα Ιωάννινα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η οικονομική ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για εργαζομένους, οικογένειες και πολίτες που επιθυμούν να αλλάξουν τόπο κατοικίας, επιλέγοντας μικρότερες πόλεις και περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Από τις 3.770 αιτήσεις, οι περισσότερες εντοπίζονται στις Σέρρες, με 616, ενώ ακολουθούν το Κιλκίς με 471 και τα Ιωάννινα με 450. Σημαντική είναι η ανταπόκριση και στον Έβρο, όπου έχουν καταγραφεί 424 αιτήσεις.

Αναλυτικά, η κατανομή των αιτήσεων έχει ως εξής:

Σερρών 616

Κιλκίς 471

Ιωαννίνων 450

Έβρου 424

Κοζάνης 324

Δράμας 320

Πέλλας 302

Γρεβενών 244

Καστοριάς 225

Θεσπρωτίας 201

Φλώρινας 193

Σύνολο 3.770

Ποιοι δικαιούνται τα 10.000 ευρώ

Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, καθώς η οικονομική ενίσχυση δεν συνδέεται πλέον υποχρεωτικά με την εξεύρεση εργασίας στον νέο τόπο κατοικίας.

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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο άτομα που ζουν μόνα τους όσο και οικογένειες, εφόσον μεταφέρουν πραγματικά την κύρια κατοικία και το κέντρο των βιοτικών τους δραστηριοτήτων σε επιλέξιμο δήμο.

Η ενίσχυση είναι ενιαία, στα 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του. Δεν απαιτείται επίσης η εγκατάσταση αποκλειστικά σε μικρό χωριό, καθώς στο διευρυμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και πόλεις των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται και Έλληνες πολίτες που επιστρέφουν από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων των περιοχών εφαρμογής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί.

Κατοικία και εργασία

Μία από τις αλλαγές είναι ότι δεν απαιτείται πλέον ο δικαιούχος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στην περιοχή εγκατάστασης. Έτσι, διευκολύνονται και όσοι μπορούν να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα χωρίς να αλλάξουν εργοδότη.

Παράλληλα, δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ακινήτου. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού. Στην περίπτωση της ενοικίασης απαιτείται μίσθωση τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, ενώ η πραγματική εγκατάσταση πρέπει να αποδεικνύεται από τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Η οικονομική ενίσχυση δεν αφορά μια προσωρινή μετακόμιση ή τη δήλωση μιας δεύτερης κατοικίας. Βασική προϋπόθεση είναι η ουσιαστική μεταφορά της μόνιμης κατοικίας, με υποχρέωση παραμονής για τρία χρόνια.

Καταβολή χρημάτων

Τα 10.000 ευρώ καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη συνδέεται με την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Στο νέο καθεστώς προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής των πρώτων 5.000 ευρώ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καλύψουν τα αρχικά έξοδα μετακόμισης. Για την προκαταβολή απαιτείται ειδικό αίτημα και η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση, καθώς το κόστος μεταφοράς οικοσκευής, ενοικίασης κατοικίας και αρχικής εγκατάστασης μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ένα νοικοκυριό που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην περιφέρεια.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Ανάλογα με την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις Ε1 προηγούμενων ετών, στοιχεία μεταβολής κατοικίας από την ΑΑΔΕ, μισθωτήριο ή τίτλο ιδιοκτησίας και Ε9, ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης κατοικίας από συγγενή.

Για οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας προβλέπεται αποδεικτικό εγγραφής ή φοίτησης σε σχολείο της περιοχής. Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων υποβάλλουν επιπλέον τίτλο σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης, ενώ όσοι επιστρέφουν από κράτος-μέλος της ΕΕ χρειάζεται να τεκμηριώσουν την προηγούμενη διαμονή τους στο εξωτερικό. Η αρμόδια διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο των στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η μεταφορά της κύριας κατοικίας είναι πραγματική και πληρούνται οι όροι συμμετοχής.

Μέχρι πότε θα γίνονται αιτήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει ανώτατο αριθμό 1.000 ωφελούμενων νοικοκυριών, με επιμέρους κατανομή θέσεων ανά περιοχή. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2028, ωστόσο η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα εφόσον καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.