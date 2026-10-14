Οι δήμοι μετεγκατάστασης και οι δικαιούχοι του voucher.

Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το voucher των 10.000 ευρώ για μόνιμη μετεγκατάσταση σε άλλες δέκα περιοχές, πέρα από τον Έβρο όπου εφαρμόστηκε αρχικά το πρόγραμμα Δημογραφικής ανάπτυξης, του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι αιτήσεις για το voucher αφορούν δέκα νέες περιφερειακές ενότητες: Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία, πέρα από τον Έβρο.

«Δίνουμε 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης. Δεν ζητάμε πλέον να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί να έχει ή να νοικιάζει κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει μια νέα αρχή στην περιφέρεια», δήλωσε στην ΕΡΤ η Δόμνα Μιχαηλίδου.

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Η ενίσχυση των 10.000 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, η πρώτη με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

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Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΕΔΩ) και το πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα είναι σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Οι δήμοι μετεγκατάστασης

Ως δήμοι και δημοτικές ενότητες μετεγκατάστασης ορίζονται:

στην περιφερειακή ενότητα Έβρου, οι δήμοι Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας,

στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, οι δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης,

στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, οι δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών,

στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, οι δήμοι Κιλκίς και Παιονίας,

στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, οι δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής,

στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, οι δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας,

στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, οι δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου,

στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, οι δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού,

στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, οι δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης,

στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, οι δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος και

στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, οι δήμοι Σουλίου και Φιλιατών.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Ως δικαιούχοι για το voucher μετεγκατάστασης ορίζονται οι εξής:

- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικας Έλληνας πολίτης που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε δομές εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας στους δήμους ή τις δημοτικές ενότητες μετεγκατάστασης.

- Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: Όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζεται είτε από ένα άτομο που υποβάλλει φορολογική δήλωση και ένα ή περισσότερα τέκνα, είτε από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς τέκνα, που υποβάλλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών είναι μέλος του νοικοκυριού, ενήλικας Έλληνας πολίτης που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

- Αν ο αιτών κατοικούσε πριν από την ημερομηνία μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να οριστεί ως ωφελούμενη μονάδα οφείλει να αποδείξει την κατοικία του στο κράτος αυτό πριν από τη μετεγκατάσταση. Εφόσον δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, οφείλει να αποδείξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, την υποβολή φορολογικής δήλωσης και την κατοικία του στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη μετεγκατάσταση.

- Ως ωφελούμενη μονάδα δύναται επίσης να ορίζεται πρόσωπο που αποφοίτησε μετά την 1η.1.2025 από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με έδρα εντός της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται ο δήμος μετεγκατάστασης, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει αλλαγή κατοικίας εκτός της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας και πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:

- Το μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο νοικοκυριό υποβάλλει φορολογική δήλωση τουλάχιστον κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους μετεγκατάστασης και μεταφέρει την κύρια κατοικία του στα διοικητικά όρια των δήμων και δημοτικών ενοτήτων μετεγκατάστασης από την 1.1.2025 και μετά.

- Το μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο νοικοκυριό είχε, κατά τα τρία έτη που προηγούνται του έτους μετεγκατάστασης, την κύρια κατοικία του σε έναν ή περισσότερους δήμους προέλευσης του άρθρου 5 ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και στην περίπτωση διαδοχικής διαμονής μεταξύ των ανωτέρω περιοχών.

- Ο αιτών ή μέλος του νοικοκυριού είναι ιδιοκτήτης, κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας, αποκλειστικά ή κατά ποσοστό, ή παραχωρησιούχος κατά χρήση ακινήτου που έχει παραχωρηθεί στην ωφελούμενη μονάδα από συγγενή έως β’ βαθμού ή είναι μισθωτής ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή μετεγκατάστασης.

- Τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον υπάρχουν, φοιτούν σε σχολική μονάδα, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας.

- Ειδικά για τις ωφελούμενες μονάδες που ανήκουν στην κατηγορία αποφοίτων τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με έδρα εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται ο δήμος ή δημοτική ενότητα μετεγκατάστασης, η κτήση ή η μίσθωση της κατοικίας δύναται να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 1η.1.2025, εφόσον η αποφοίτηση έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η μεταφορά της κύριας κατοικίας στον δήμο ή δημοτική ενότητα μετεγκατάστασης υφίσταται εφόσον ο αιτών είχε κατά τα τρία έτη που προηγούνται του έτους εγγραφής του στο οικείο τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος την κύρια κατοικία του σε έναν ή περισσότερους δήμους προέλευσης του άρθρου 5 ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο αιτών δεν ήταν υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ελέγχονται οι φορολογικές δηλώσεις των γονέων του.