Το γαλλικό δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί από περίπου 60% του ΑΕΠ κατά τη δημιουργία του ευρώ σε σχεδόν 120% σήμερα.

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης χρέους βρίσκεται η Γαλλία, καθώς η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, η άνοδος του κόστους δανεισμού και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Το ευρωπαϊκό think tank Bruegel προειδοποιεί ότι, χωρίς αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή, ακόμη και μια ενδεχόμενη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύσκολα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε χθες οι αναλυτές του Bruegel επισημαίνουν ότι η Γαλλία έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια ανοχής των αγορών, έπειτα από χρόνια αυξανόμενου χρέους και υποτονικής ανάπτυξης.

Το γαλλικό δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί από περίπου 60% του ΑΕΠ κατά τη δημιουργία του ευρώ σε σχεδόν 120% σήμερα, ενώ οι δημόσιες δαπάνες αντιστοιχούν στο 57% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών. Η επιβάρυνση από τους τόκους γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, με τη γαλλική κυβέρνηση να προβλέπει αύξηση των σχετικών δαπανών από 79,2 δισ. ευρώ το 2026 σε 91,2 δισ. ευρώ το 2027.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να περιοριστεί μόλις στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% φέτος, παρά την προβλεπόμενη δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 54 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω, φθάνοντας στο 121,7% του ΑΕΠ.

Η πολιτική αβεβαιότητα επιτείνει τις ανησυχίες, καθώς οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 ενδέχεται να δυσκολέψουν την εφαρμογή επώδυνων μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

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Σύμφωνα με το Bruegel, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει εργαλεία αντιμετώπισης ενδεχόμενων αναταράξεων, όπως το Transmission Protection Instrument (TPI), ωστόσο η ενεργοποίησή τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δημοσιονομικών αδυναμιών που δικαιολογούν υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν μια απότομη αύξηση των γαλλικών αποδόσεων θα αντανακλά πραγματικούς δημοσιονομικούς κινδύνους ή θα αποτελεί αδικαιολόγητη αναταραχή, ικανή να μεταδοθεί στις υπόλοιπες αγορές κρατικών ομολόγων.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια ανεξέλεγκτη κρίση στη Γαλλία θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση της ευρωζώνης, επηρεάζοντας το κόστος χρηματοδότησης και άλλων κρατών-μελών.