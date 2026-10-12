Η συνολική ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 9.216 ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με το 2024.

Στα 25,7 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική ετήσια δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για είδη παντοπωλείου το 2025, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου.

Η ανάλυση βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ και αποτυπώνει την εξέλιξη της καταναλωτικής δαπάνης από το 2008 έως το 2025.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 18,1 δισ. ευρώ αφορούν αγορές τροφίμων, 1 δισ. ευρώ μη αλκοολούχα ποτά και 1,6 δισ. ευρώ αλκοολούχα ποτά. Παράλληλα, 1,7 δισ. ευρώ διατέθηκαν για προϊόντα οικιακής φροντίδας και 2,3 δισ. ευρώ για είδη προσωπικής φροντίδας.

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι αγορές των περίπου 40 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών, των οποίων η πρόσθετη δαπάνη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ.

Η συνολική ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 9.216 ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με το 2024. Η κατά κεφαλήν δαπάνη για είδη παντοπωλείου έφτασε τα 2.433 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,9%.

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Ειδικότερα, οι δαπάνες για τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 4,1%, για μη αλκοολούχα ποτά κατά 3,6% και για αλκοολούχα κατά 8,1%. Στα προϊόντα οικιακής φροντίδας καταγράφηκε άνοδος 8,7%, ενώ στα είδη προσωπικής φροντίδας σημειώθηκε μείωση 2,9%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση των δαπανών για είδη παντοπωλείου παρέμεινε χαμηλότερη από την άνοδο των καθαρών αποδοχών, η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 7,3% και 9,4% για τα δύο ενδεικτικά νοικοκυριά που εξετάστηκαν.

Αντίθετα, μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφηκαν στη στέγαση, με αύξηση 8,3%, στα ενοίκια, που ενισχύθηκαν κατά 14,4%, και στην εστίαση, όπου η δαπάνη αυξήθηκε κατά 6,1%.

Σε βάθος δεκαεπταετίας, η συνολική ετήσια δαπάνη ανά κάτοικο υποχώρησε από 9.518 ευρώ το 2008 σε 6.267 ευρώ το 2020, πριν ανακάμψει στα 9.216 ευρώ το 2025.

Παρά την ανάκαμψη, η καταναλωτική δαπάνη παραμένει χαμηλότερη από τα προ κρίσης επίπεδα, ακόμη και σε ονομαστικούς όρους.