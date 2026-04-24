Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.216,08 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,83%, καθώς οι πιέσεις σε βασικούς τίτλους επηρεάζουν το συνολικό κλίμα της αγοράς.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται η ΔΕΗ, η οποία υποχωρεί κατά 7,94% στα 17,15 ευρώ, στον απόηχο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ. Η έντονη διόρθωση της μετοχής, λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους της, λειτουργεί επιβαρυντικά για την ευρύτερη αγορά, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα παραμένει μεικτή και υποτονική, αντανακλώντας στάση αναμονής. Η Εθνική Τράπεζα καταγράφει οριακή πτώση 0,32% στα 14,235 ευρώ, η Alpha Bank υποχωρεί κατά 0,74% στα 3,623 ευρώ, ενώ η Eurobank σημειώνει απώλειες 1,10% στα 3,877 ευρώ. Πτωτικά κινείται και η Τράπεζα Πειραιώς, με τη μετοχή να διολισθαίνει κατά 1,26% στα 8,278 ευρώ.

Στα υπόλοιπα blue chips, η Metlen εμφανίζει περιορισμένες απώλειες 0,12% στα 34,36 ευρώ, ενώ η Allwyn κινείται ήπια ανοδικά κατά 0,68% στα 13,24 ευρώ. Θετική εικόνα παρουσιάζει η Real Consulting, η οποία ενισχύεται κατά 2,20% στα 6,50 ευρώ, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω πακέτου 500.000 τεμαχίων.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση στη μετοχή της ΔΕΗ, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στη στρατηγική προοπτική της εταιρείας, με πέντε χρηματιστηριακούς οίκους να εστιάζουν στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο έως το 2030.

Οι Optima Bank, AXIA-Alpha Finance, Eurobank Equities, Pantelakis Securities και Beta Securities συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το νέο πλάνο συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ της εταιρείας.

Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο EBITDA 4,6 δισ. ευρώ από περίπου 2 δισ. το 2025, καθαρά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ και μερισματική διανομή 1,40 ευρώ ανά μετοχή. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο της αύξησης κεφαλαίου, η αγορά καλείται να αποτιμήσει κυρίως τη νέα κλίμακα ανάπτυξης και τις προοπτικές αποδόσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όσο και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και στις επενδύσεις σε data centers. Παράλληλα, η διατήρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κάτω από 3,5 φορές και η συνέχιση της μερισματικής πολιτικής ενισχύουν την εμπιστοσύνη στη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του ομίλου.

Οι οίκοι εκτιμούν ότι, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το μέγεθος και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκλιση της αποτίμησής της με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των καθετοποιημένων ενεργειακών ομίλων, από περίπου 5,7 φορές σήμερα σε επίπεδα κοντά στις 7,5 φορές.

