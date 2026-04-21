Με μήνυμα τη «συνεχή αύξηση της αξίας της τράπεζας» και με έμφαση στη διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας, της πιστωτικής επέκτασης και της ανταμοιβής των μετόχων, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου παρουσίασε τον στρατηγικό οδικό χάρτη της διοίκησης για την περίοδο έως το 2030, ενώ ο πρόεδρος Γιώργος Χαντζηνικολάου περιέγραψε το ευρύτερο διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και το τραπεζικό της σύστημα καλούνται να κινηθούν σε ένα τοπίο αυξημένων γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τράπεζας τόνισε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε περίοδο έντονης αστάθειας, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και οι αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές επιβαρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες αδυναμίες, από τη χαμηλή παραγωγικότητα και τις δημογραφικές πιέσεις έως τις καθυστερήσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία διατήρησε το 2025 ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1%, στηριζόμενη στις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις εξαγωγές. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες βελτίωσαν περαιτέρω την κερδοφορία, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τη ρευστότητά τους, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υποχώρησαν ακόμη περισσότερο. Για την Πειραιώς ειδικότερα, έκανε λόγο για μια παραγωγική χρονιά, κατά την οποία η τράπεζα υπερέβη τους στόχους της, ενίσχυσε την κερδοφορία της, προχώρησε στον μετασχηματισμό της και πρότεινε ισχυρή διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Το κύριο βάρος της συνέλευσης, ωστόσο, έπεσε στην τοποθέτηση του κ. Μεγάλου, ο οποίος περιέγραψε το 2025 ως έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων. Όπως ανέφερε, ο όμιλος πέτυχε καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στα 3,9 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο. Παράλληλα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 66,1 δισ. ευρώ, ενώ τα επενδυτικά κεφάλαια ανήλθαν στα 14,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της Πειραιώς ως της τράπεζας με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος στην ποιότητα του ισολογισμού, σημειώνοντας ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2%, από 2,6% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η κάλυψη των προβληματικών ανοιγμάτων ενισχύθηκε στο 73%. Παράλληλα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 18,7%, ακόμη και μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, κίνηση την οποία χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας. Όπως είπε, η ενσωμάτωση της ασφαλιστικής εταιρείας ανοίγει έναν νέο κύκλο διαφοροποίησης των εσόδων, με τις τραπεζοασφάλειες και τις λύσεις προστασίας και επενδύσεων να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο λειτουργικό μοντέλο του ομίλου.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η ανάπτυξη της neobank Snappi, η οποία έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 2025 και, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, αποτελεί την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νέα αυτή δραστηριότητα, όπως υπογράμμισε, δίνει στην Πειραιώς τη δυνατότητα να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς φυσικά καταστήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας το ψηφιακό της αποτύπωμα.

Ο κ. Μεγάλου παρουσίασε επίσης τις βασικές προτεραιότητες του επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030, το οποίο, όπως είπε, στηρίζεται σε τρεις άξονες: ισχυρή και κερδοφόρο ανάπτυξη, περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 18% έως το 2030, σε ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 10% και σε μέσο δείκτη κόστους προς έσοδα κοντά στο 30% στην πενταετία. Παράλληλα, σχεδιάζει διπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από 40 λεπτά του ευρώ για το 2025 σε περίπου 80 λεπτά έως το 2030, με συνολικές διανομές προς τους μετόχους που ενδέχεται να φθάσουν τα 5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2030, υπό τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

«Στόχος είναι η συνεχής αύξησης της αξίας της τράπεζας», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω την αξία που παράγεται τόσο για τους μετόχους όσο και για τους πελάτες. Όπως ανέφερε, η Πειραιώς θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη βιώσιμη τραπεζική και στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για την επόμενη ημέρα. Το στίγμα που έδωσε η διοίκηση στη γενική συνέλευση ήταν σαφές: συνέχιση της ανάπτυξης, πειθαρχία στο κόστος, ισχυρές αποδόσεις και διεύρυνση του ρόλου της τράπεζας σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών.