Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos, ο οποίος αποτυπώνει τις τάσεις της εγχώριας αγοράς ακινήτων μέσα από πραγματικά δεδομένα αγγελιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Η αύξηση των τιμών συνεχίζεται σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης για κατοικία και την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται τόσο στις αγορές πώλησης όσο και ενοικίασης.

Σε ετήσια βάση, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης σημείωσε άνοδο 4,2% πανελλαδικά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική από την Αττική, καθώς οι τιμές πώλησης στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας αυξήθηκαν κατά 9,7%, έναντι 6,5% στην Αττική. Αντίστοιχα, τα ενοίκια στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκαν κατά 6,6%, έναντι 3,9% στην Αττική.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos Insights, καταδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά κατοικίας εξακολουθεί να κινείται σε έντονα ανοδική τροχιά, με τη Θεσσαλονίκη να αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της χώρας. Η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές πώλησης σε σχέση με τα ενοίκια αποδίδεται στην ενισχυμένη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στην προσιτότητα της κατοικίας.

Στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας παραμένουν τα Νότια Προάστια της Αττικής, με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης 4.167 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες με 4.000 ευρώ/τ.μ. Στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης βρίσκονται επίσης τα Βόρεια Προάστια, η Λευκάδα και τα Χανιά. Στον αντίποδα, οι οικονομικότερες περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Κιλκίς και η Καρδίτσα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην αγορά ενοικίασης, όπου τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες διατηρούν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 13,3 και 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα. Ακολουθούν το Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια Προάστια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στις πιο προσιτές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας συγκαταλέγονται τα Γρεβενά, η περιφέρεια Θεσσαλονίκης εκτός κέντρου, η Πέλλα, η Ημαθία και το Κιλκίς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 7.333 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Στις πιο οικονομικές περιοχές του λεκανοπεδίου για αγορά κατοικίας περιλαμβάνονται ο Βαρνάβας, η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η περιοχή Λεωφόρου Πατησίων-Αχαρνών. Για την ενοικίαση, η Βουλιαγμένη διατηρεί επίσης την πρώτη θέση με 20,6 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, η Βούλα, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καλαμαριά, το Κέντρο και η Πυλαία, ενώ στις ενοικιάσεις υψηλότερες τιμές εμφανίζουν το Κέντρο, η περιοχή Βαρδάρη-Λαχανόκηποι και οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια. Την ίδια στιγμή, περιοχές όπως η Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη, η Σταυρούπολη και η Χαλάστρα καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης, γεγονός που αναδεικνύει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος και προς πιο οικονομικές συνοικίες με αναπτυξιακή προοπτική.

Παράλληλα, θετική παραμένει και η εικόνα στην αγορά στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με στοιχεία της IMS-FC, στρατηγικού συνεργάτη του Spitogatos, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η πλειονότητα των δανειοληπτών έλαβε το σύνολο του αιτούμενου ποσού στεγαστικού δανείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τραπεζική χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη για την πλειονότητα των αγοραστών, παρά το περιβάλλον αυξημένων τιμών και ισχυρής ζήτησης.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνει μια αγορά ακινήτων που συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και τις τιμές να κινούνται σταθερά ανοδικά, εντείνοντας τις προκλήσεις για την προσβασιμότητα στην κατοικία, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που αναζητούν πρώτη κατοικία ή οικονομική μίσθωση.