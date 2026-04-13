Το 64% των γονέων με παιδιά ηλικίας 18 έως 28 ετών δηλώνει ότι εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτούς για οικονομική ενίσχυση, στέγαση ή άλλη μορφή υποστήριξης.

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η οικονομική εξάρτηση πολλών νέων της Generation Z από τους γονείς τους παραμένει ισχυρή, ακόμη και στην ενήλικη ζωή, καθώς το αυξημένο κόστος στέγασης, σπουδών και καθημερινών εξόδων καθιστά δυσκολότερη την πλήρη οικονομική αυτονόμηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη Wells Fargo Money Study 2026, το 64% των γονέων με παιδιά ηλικίας 18 έως 28 ετών δηλώνει ότι τα παιδιά τους τους εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτούς για οικονομική ενίσχυση, στέγαση ή άλλη μορφή υποστήριξης. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς γονείς που παρέχουν αυτή τη βοήθεια, ποσοστό 56%, αναφέρουν ότι η στήριξη αυτή επιβαρύνει τα δικά τους οικονομικά.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η γονική υποστήριξη δεν αποτελεί απαραίτητα αρνητικό φαινόμενο, εφόσον λειτουργεί ως προσωρινό σκαλοπάτι προς την ανεξαρτησία και όχι ως μόνιμος τρόπος ζωής. Όπως τονίζει ο οικονομικός σύμβουλος Douglas Boneparth, η οικονομική βοήθεια από τους γονείς πρέπει να αντιμετωπίζεται «ως σχέδιο και όχι ως lifestyle».

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η παρατεταμένη οικονομική στήριξη μέχρι τα μέσα ή και τα τέλη της δεκαετίας των 20 έχει πλέον γίνει πιο κοινωνικά αποδεκτή, ιδιαίτερα όταν βοηθά τους νέους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να ανταπεξέλθουν στα ενοίκια ή να αποφύγουν την υπερχρέωση στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους ζωής.

Ωστόσο, η απουσία σαφών όρων μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Οι ειδικοί συνιστούν οι συμφωνίες μεταξύ γονέων και παιδιών να είναι ξεκάθαρες και, όπου είναι δυνατόν, γραπτές, με σαφή προσδιορισμό για το αν η βοήθεια αποτελεί δώρο ή δάνειο, για πόσο θα διαρκέσει και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επανεξετάζεται.

Παράλληλα, προτείνεται οι νέοι που λαμβάνουν στήριξη να παρουσιάζουν στους γονείς τους συγκεκριμένο οικονομικό πλάνο, στόχους αποταμίευσης και χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης, ώστε η υποστήριξη να έχει ορατό τέλος και σαφή προσανατολισμό προς την αυτονομία.

Παρότι αρκετοί νέοι αισθάνονται αμηχανία ή ενοχές επειδή εξακολουθούν να στηρίζονται οικονομικά στους γονείς τους, κοινωνιολόγοι υπογραμμίζουν ότι η πραγματικότητα της σύγχρονης οικονομίας έχει μεταβάλει τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί ενηλικίωσης. Όπως σημειώνουν, η γονική στήριξη σήμερα συχνά δεν καθυστερεί την ανεξαρτησία, αλλά αντιθέτως τη διευκολύνει μακροπρόθεσμα.