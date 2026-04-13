Ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται στη νέα σεζόν υπό το βάρος αυξανόμενων πιέσεων, καθώς το υψηλό κόστος μετακινήσεων, η συγκρατημένη ζήτηση στην έναρξη της περιόδου και η έντονη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον κλάδο. Παρά τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φετινή χρονιά ξεκινά με αυξημένες προκλήσεις για επιχειρήσεις και φορείς της τουριστικής αγοράς.

Καθοριστικός παράγοντας πίεσης αναδεικνύεται το σημαντικά αυξημένο κόστος μετακινήσεων, το οποίο επιβαρύνει άμεσα το συνολικό πακέτο διακοπών. Η εκτόξευση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, λόγω αυξημένων καυσίμων και ανακατευθύνσεων πτήσεων εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθιστά ακριβότερη τη μετάβαση προς την Ελλάδα, περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα πολλών ταξιδιωτών και ενισχύοντας την αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση εμφανίζεται αισθητά πιο συγκρατημένη σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες της αγοράς. Σε αρκετές βασικές αγορές παρατηρείται επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις, με τους ταξιδιώτες να τηρούν στάση αναμονής εν μέσω αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η φετινή σεζόν ξεκινά με πιο επιλεκτική καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς πολλοί επισκέπτες μεταθέτουν τις αποφάσεις τους για αργότερα, ενισχύοντας την εξάρτηση της αγοράς από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Στο ήδη πιεσμένο τοπίο προστίθεται και η αυξημένη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών, η οποία επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Οι συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και οι αβεβαιότητες στις διεθνείς οικονομίες δημιουργούν συνθήκες περιορισμένης προβλεψιμότητας για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση ως ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά θα απαιτήσει αυξημένη ευελιξία και αντοχές από τον κλάδο. Το τελικό αποτύπωμα της σεζόν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του κόστους μεταφορών, την πορεία των διεθνών εξελίξεων και τη δυνατότητα της αγοράς να απορροφήσει τις πιέσεις χωρίς απώλειες στη ζήτηση.