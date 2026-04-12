Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος οδηγεί πλέον την κυβέρνηση σε πιο συγκρατημένη στάση, καθώς προτεραιότητα τίθεται η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η δημιουργία επαρκών ταμειακών αποθεμάτων απέναντι σε πιθανές νέες κρίσεις.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τον κυβερνητικό σχεδιασμό για το πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που προοριζόταν να αποτελέσει τον βασικό κορμό των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2026, καθώς το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει πλέον το εύρος και τον χρόνο υλοποίησης των μέτρων υπό το βάρος των νέων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Οι διεθνείς αναταράξεις, η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και οι φόβοι για νέες πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν ένα πιο σύνθετο δημοσιονομικό περιβάλλον, περιορίζοντας τα περιθώρια για γενναίες παρεμβάσεις στήριξης της αγοράς.

Το πακέτο που βρισκόταν υπό επεξεργασία από το οικονομικό επιτελείο περιλάμβανε σειρά φορολογικών και ασφαλιστικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση των επενδύσεων, με συνολικό δημοσιονομικό χώρο που υπολογιζόταν κοντά στο 1 δισ. ευρώ για το 2027. Ωστόσο, η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος οδηγεί πλέον την κυβέρνηση σε πιο συγκρατημένη στάση, καθώς προτεραιότητα τίθεται η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η δημιουργία επαρκών ταμειακών αποθεμάτων απέναντι σε πιθανές νέες κρίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι παραμένουν –υπό επανεξέταση πλέον– συγκεκριμένα μέτρα που είχαν ενταχθεί στον σχεδιασμό για τη ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, ενός φόρου που εξακολουθεί να επιβαρύνει τις εταιρείες με 800 έως 1.000 ευρώ ετησίως και θεωρείται από την αγορά αντικίνητρο για την ανάπτυξη. Παράλληλα εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέτρο που θα ενίσχυε σημαντικά τη ρευστότητά τους, αλλά συνεπάγεται προσωρινό δημοσιονομικό κόστος.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβανόταν επίσης η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20%, καθώς και νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους και την ενίσχυση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, εξεταζόταν η βελτίωση της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να διευκολυνθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην αποπληρωμή συσσωρευμένων υποχρεώσεων.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία της κρίσης και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο της ΔΕΘ φαίνεται πως θα επανασχεδιαστεί, με τα μέτρα που τελικά θα ανακοινωθούν να είναι πιο στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις νέες διεθνείς συνθήκες, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της αγοράς και στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.