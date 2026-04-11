Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος καταβολής αναδρομικών προς συνταξιούχους, καθώς ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σταδιακά στην εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν υποθέσεις προηγούμενων ετών. Η διαδικασία των πληρωμών αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, καθώς ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σταδιακά στην εκκαθάριση όλων των εκκρεμοτήτων. Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται σε κάθε φάση πληρωμών, με στόχο να ολοκληρωθούν οι διορθώσεις και να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν δει χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ η διαδικασία των πληρωμών συνεχίζεται καθώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος των φακέλων και η διόρθωση λαθών στον υπολογισμό των συντάξεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά ποσά. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 39.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία των φακέλων και η εκκαθάριση παλαιών εκκρεμοτήτων. Τα ποσά που καταβάλλονται διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και τα 7.661 ευρώ.

Η μεγαλύτερη κατηγορία πληρωμών αφορά διορθώσεις που προέκυψαν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν λάθη στα στοιχεία που είχαν χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό υπολογισμό, όπως ο χρόνος ασφάλισης ή οι συντάξιμες αποδοχές. Οι αστοχίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν χαμηλότερα ποσά σύνταξης για ορισμένους ασφαλισμένους.

Μετά τον επανέλεγχο των φακέλων και την επανεξέταση των στοιχείων, οι συντάξεις διορθώνονται και καταβάλλονται τα ποσά που αντιστοιχούν στις διαφορές των προηγούμενων ετών. Ήδη αναδρομικά έχουν καταβληθεί σε περίπου 8.000 συνταξιούχους, με τα ποσά να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της σύνταξης. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά είναι ιδιαίτερα υψηλά, κυρίως για ασφαλισμένους που προέρχονται από ταμεία μισθωτών ή από τον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικούς φορείς έως το ίδιο έτος. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η προσαύξηση που αντιστοιχούσε στο δεύτερο ταμείο δεν είχε ενσωματωθεί εξαρχής στον υπολογισμό της σύνταξης, με αποτέλεσμα το ποσό που καταβαλλόταν να είναι μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, καταβάλλονται πλέον οι διαφορές που προκύπτουν, τόσο ως αναδρομικά όσο και ως αυξημένη μηνιαία σύνταξη. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 1.090 δικαιούχοι, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται ώστε να ενταχθούν και άλλες περιπτώσεις. Σε ορισμένους συνταξιούχους η προσαύξηση μπορεί να φτάνει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Αναδρομικά καταβάλλονται επίσης σε απόστρατους και σε χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα ποσά προκύπτουν από επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο 4093/2012. Η συγκεκριμένη κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούσε σε υψηλότερες παρακρατήσεις.

Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023 προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ και αφορούν περίοδο περίπου 27 μηνών.

Την ίδια στιγμή ενεργοποιείται και νέα δέσμη αυξήσεων για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω υπηρεσιακών περιστατικών. Οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας συνδέονται με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών και αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που μεταβάλλονται τα μισθολογικά δεδομένα. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ μηνιαίως, η οποία θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 μαζί με τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

H τελευταία πληρωμή που πραγματοποίησε ο ΕΦΚΑ αφορούσε αναδρομικά από την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση. Η καταβολή αφορούσε 1.068 συνταξιούχους, οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και δικαιούνται επανυπολογισμό της σύνταξής τους με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους.