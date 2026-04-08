Ισχυρή ανοδική αντίδραση αναμένεται να καταγράψουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τετάρτης, μετά τη συμφωνία για υπό όρους κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία φαίνεται να αποκλιμακώνει προσωρινά την ένταση στη Μέση Ανατολή και να ενισχύει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο αναμένεται να κινηθεί περίπου 3% υψηλότερα, ενώ ο DAX στη Φρανκφούρτη προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 5%. Αντίστοιχα, ο CAC 40 στο Παρίσι εκτιμάται ότι θα σημειώσει άνοδο 4,5%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB αναμένεται να καταγράψει κέρδη άνω του 5%.

Το θετικό momentum διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε στην αναστολή προγραμματισμένων επιθέσεων σε ιρανικές υποδομές για διάστημα δύο εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει στο «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα προχωρήσουν σε παύση των «αμυντικών επιχειρήσεων», σηματοδοτώντας μια προσωρινή αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε ισχυρό ράλι στις διεθνείς αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ να καταγράφουν σημαντική άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά, πέφτοντας κάτω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, μετά από μια περίοδο έντονων πιέσεων λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων.

Ωστόσο, το σκηνικό παραμένει εύθραυστο, καθώς αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής ανέφεραν νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ενεργοποιώντας τα αντιαεροπορικά συστήματα σε περιοχές του Κόλπου και υπενθυμίζοντας ότι η ένταση δεν έχει πλήρως εκτονωθεί.

Στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν δυναμικά ανοδικά, αντανακλώντας την αισιοδοξία των επενδυτών για τη γεωπολιτική εξέλιξη. Ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε με άνοδο 2,62% στις 8.957,60 μονάδες, ενώ στο Τόκιο ο Nikkei σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 5,53%, φτάνοντας τις 56.384,87 μονάδες. Αντίστοιχα, ο Nifty 50 στην Ινδία ενισχύθηκε κατά 3,69%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατά 3%, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα κατέγραψε άνοδο 2,5%, επιβεβαιώνοντας το ευρύτερο κλίμα επενδυτικής εμπιστοσύνης.