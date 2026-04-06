Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.654 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και σε δημόσιες δομές σε όλη τη χώρα.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προκηρύξεις της χρονιάς, καθώς δίνει ευκαιρίες διορισμού σε υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγοριών, κυρίως σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Απριλίου 2026, στις 14:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ανάλογα με την κατηγορία τους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως:
Οι θέσεις κατανέμονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και λοιπούς φορείς του Δημοσίου και συγκεκριμένα:
- Νοσηλευτικό προσωπικό
- Διοικητικοί υπάλληλοι
- Τεχνικό προσωπικό
- Βοηθητικές ειδικότητες σε νοσοκομεία
Οι προσλήψεις καλύπτουν σχεδόν όλη την επικράτεια. Ενδεικτικά:
- Αθήνα,
- Πειραιά
- Θεσσαλονίκη
- Λάρισα
- Πάτρα
- Ιωάννινα
- Καβάλα
- Σέρρες
- Ηράκλειο
- Χανιά
- Ρόδο
- Κέρκυρα
- Νάξος
- Πάρος
- Σύρος
- Σάμος
- Κως
- Λέσβος
- Χίος
- Ικαρία
- Κύθηρα
- Ύδρα
- Σπέτσες
- Φολέγανδρος
- Ψαρά