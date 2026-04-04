Πρόκειται για τους υπουργούς Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας.

Πέντε υπουργοί Οικονομικών ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας ως αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία είδε σήμερα το Reuters.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση».

«Επίσης θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι ωφελούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου θα πρέπει να συμβάλουν στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζεται το ευρύ κοινό», τονίζουν.