Αύξηση στις αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Grant Thornton για τις αμοιβές διοικητικών συμβουλίων. Η έρευνα αποτυπώνει τις τάσεις στις αποδοχές των μελών Δ.Σ. και των επιτροπών τους, σε ένα περιβάλλον οικονομικών πιέσεων, πληθωρισμού και αυξημένων απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, η συνολική αύξηση στις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2024 ανήλθε στο 13,31% σε σχέση με το 2023. Από τις 111 εταιρείες που συμμετείχαν στο κοινό δείγμα για τα έτη 2023 και 2024, οι 66 εταιρείες, δηλαδή ποσοστό 59,46%, αύξησαν τις αμοιβές που κατέβαλαν στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από πολύ μεγάλες και μεγάλες εταιρείες, καθώς και από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος παραμένει από τους κλάδους με τις υψηλότερες αποδοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αμοιβές των προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων και επιτροπών. Η υψηλότερη μέση αμοιβή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφηκε στα τραπεζικά ιδρύματα και ανήλθε περίπου στις 383 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, η υψηλότερη αμοιβή προέδρου επιτροπής παρατηρήθηκε στην Επενδυτική Επιτροπή, όπου οι αποδοχές έφτασαν περίπου τις 300 χιλιάδες ευρώ. Σημαντικά χαμηλότερες ήταν οι αμοιβές των προέδρων άλλων επιτροπών, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να λαμβάνει κατά μέσο όρο περίπου 21 χιλιάδες ευρώ, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περίπου 8 χιλιάδες ευρώ, της Επιτροπής ESG περίπου 13 χιλιάδες ευρώ και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων περίπου 42 χιλιάδες ευρώ.

Η έρευνα αναλύει επίσης τη σύνθεση των αμοιβών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Συνολικά, το 62% των αμοιβών είναι σταθερές και το υπόλοιπο αφορά μεταβλητές αποδοχές, όπως bonus και κίνητρα απόδοσης. Ωστόσο, η αναλογία αυτή διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. Στις μικρές επιχειρήσεις η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αμοιβών είναι 89% προς 11%, στις μεσαίες 76% προς 24%, στις μεγάλες 57% προς 43%, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σχεδόν εξισώνεται, με αναλογία 53% σταθερές και 47% μεταβλητές αποδοχές. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις μεταβλητές αμοιβές που συνδέονται με την απόδοση.

Σε ό,τι αφορά τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, περίπου το 81% των συνολικών αμοιβών το 2024 κατευθύνθηκε σε εκτελεστικά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων. Στον τραπεζικό τομέα η αναλογία αμοιβών εκτελεστικών προς μη εκτελεστικά μέλη διαμορφώθηκε σε 62% προς 38%. Στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις η αναλογία ήταν 85% προς 15%, στις μεγάλες 78% προς 22%, στις μεσαίες 85% προς 15% και στις μικρές 86% προς 14%, γεγονός που δείχνει ότι οι εκτελεστικοί διευθυντές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών αποδοχών.