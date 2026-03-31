Στο 3,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 3,1% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανοδική πίεση στις τιμές, σε ένα περιβάλλον διεθνών ενεργειακών αναταράξεων.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,5% τον Μάρτιο, από 1,9% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας αισθητή επιτάχυνση την περίοδο που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στον Κόλπο, γεγονός που επηρέασε κυρίως τις τιμές της ενέργειας.

Ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 2,8% από 2% τον προηγούμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας την πρώτη άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στη Γαλλία, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 1,7% από 0,9% τον Φεβρουάριο, σχεδόν διπλασιαζόμενος και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας, ιδιαίτερα στα προϊόντα πετρελαίου, εξέλιξη που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον πόλεμο με το Ιράν.