Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανοίξει το gov.gr για τις αιτήσεις στο fuel pass 2026 έτσι ώστε η πληρωμή στους δικαιούχους να γίνει μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Προ ημερών αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η ΠΝΠ της κυβέρνησης, μετ ην οποία συγκεκριμενοποιούνται οι εξαγγελίες για το voucher προς τους ιδιοκτήτες ΙΧ.

Οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες ημέρες. Στόχος είναι η πληρωμή να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το Πάσχα.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή στο gov.gr για το fuel pass 2026, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό — με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του — με 5 ή 10 ευρώ χαμηλότερο ποσό

Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο:

για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται με βάση την περσινή φορολογική δήλωση (για τα εισοδήματα του 2024) και διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι / Υπόχρεοι σε κατάσταση χηρείας: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι / Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ

Προσαύξηση: το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (π.χ. οικογένεια με δύο παιδιά έχει όριο 45.000 ευρώ).

Μονογονεϊκές οικογένειες: ως 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το πρώτο.

H επιδότηση αγοράς καυσίμων αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και το ποσό κυμαίνεται από 25-60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας του ιδιοκτήτη.

