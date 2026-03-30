Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανοίξει το gov.gr για τις αιτήσεις στο fuel pass 2026 έτσι ώστε η πληρωμή στους δικαιούχους να γίνει μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Προ ημερών αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η ΠΝΠ της κυβέρνησης, μετ ην οποία συγκεκριμενοποιούνται οι εξαγγελίες για το voucher προς τους ιδιοκτήτες ΙΧ.
Οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες ημέρες. Στόχος είναι η πληρωμή να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το Πάσχα.
Μπαίνοντας στην εφαρμογή στο gov.gr για το fuel pass 2026, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:
- Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό — με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης
- Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του — με 5 ή 10 ευρώ χαμηλότερο ποσό
Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό.
Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο:
- για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
- για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων
- σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.
Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται με βάση την περσινή φορολογική δήλωση (για τα εισοδήματα του 2024) και διαμορφώνονται ως εξής:
- Άγαμοι / Υπόχρεοι σε κατάσταση χηρείας: έως 25.000 ευρώ.
- Έγγαμοι / Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ
- Προσαύξηση: το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (π.χ. οικογένεια με δύο παιδιά έχει όριο 45.000 ευρώ).
- Μονογονεϊκές οικογένειες: ως 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το πρώτο.
H επιδότηση αγοράς καυσίμων αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και το ποσό κυμαίνεται από 25-60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας του ιδιοκτήτη.
