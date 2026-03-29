Οι καταναλωτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν το δώρο του Πάσχα για τις αγορές τους.

Το κύμα ανατιμήσεων «χτυπάει» το πασχαλινό τραπέζι.

Η έρευνα αγοράς για τον παραδοσιακό οβελία έχει ξεκινήσει, με τις τιμές να έχουν πάρει την ανιούσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κρεοπωλών δείχνουν ότι η τιμή του αρνιού, όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, θα καταγράψει αύξηση τουλάχιστον κατά 10%, με τους καταναλωτές να παραμένουν διστακτικοί.

Αυξημένες είναι οι τιμές και στα οπωροκηπευτικά. Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το υψηλό μεταφορικό κόστος και τη μεγάλη ζήτηση, κάνουν μέχρι και τη σαλάτα… πολυτέλεια, αναφέρει το Mega.

Ενδεικτικά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το μαρούλι αυξήθηκε κατά 20 λεπτά, η ντομάτα από το 1,5 ευρώ εκτοξεύθηκε στα 2,80 το κιλό, τα αγγουράκια από το 1 ευρώ στα 1,30.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfgb9m3vx5l?integrationId=40599y14juihe6ly}