Απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή φορολογούμενου.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή φορολογούμενου, ο οποίος ζητούσε την τροποποίηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένα ποσά που είχαν δηλωθεί ως αναδρομικά μισθών ήταν στην πραγματικότητα κοινωνικές παροχές και συνεπώς αφορολόγητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο προσφεύγων είχε υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις μειώνοντας τα ποσά που είχαν δηλωθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και μεταφέροντάς τα σε κωδικό που αφορά χρηματικά ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπά μη φορολογούμενα ποσά. Υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά αφορούσαν οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με αναπηρία και για τέκνα που σπουδάζουν εκτός τόπου κατοικίας, επικαλούμενος ότι η σύζυγός του έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και ότι ο γιος του ήταν φοιτητής τα συγκεκριμένα έτη.

Ωστόσο, από τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προέκυψε ότι τα ποσά είχαν αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τον εργοδότη ως αναδρομικά μισθών και είχαν συμπεριληφθεί στις βεβαιώσεις αποδοχών. Η υπηρεσία επισήμανε ότι σε περίπτωση λανθασμένων βεβαιώσεων αποδοχών, η διόρθωση πρέπει να γίνει από τον εργοδότη με νέα ηλεκτρονική υποβολή των σωστών στοιχείων και όχι με προσκόμιση δικαιολογητικών από τον φορολογούμενο.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και η βεβαίωση αποδοχών επόμενου έτους δεν επαρκούν για την τροποποίηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου και αποφάσισε την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής.