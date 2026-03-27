Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή.

Απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή φορολογούμενου από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, σχετικά με καταλογισμό φόρου και προστίμου για προσαύξηση περιουσίας που προέκυψε από τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες δεν κρίθηκαν επαρκώς δικαιολογημένες ως προς την προέλευσή τους.

Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2021 και προέκυψε έπειτα από φορολογικό έλεγχο και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου. Από την επεξεργασία των τραπεζικών κινήσεων εντοπίστηκαν καταθέσεις συνολικού ύψους 170.500 ευρώ, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική αρχή ως πρωτογενείς καταθέσεις, δηλαδή ποσά που δεν προέκυπταν από μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, δάνεια, τόκους ή άλλες γνωστές πηγές. Οι καταθέσεις αυτές θεωρήθηκαν προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή και, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, φορολογήθηκαν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο φορολογούμενος, με την ενδικοφανή προσφυγή του, υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά προέρχονταν από νόμιμες πηγές και συγκεκριμένα από εισοδήματα και χρηματικά διαθέσιμα που είχαν αποκτηθεί στο εξωτερικό τα προηγούμενα έτη, καθώς και από αναλήψεις χρημάτων που είχαν πραγματοποιηθεί παλαιότερα από τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενικού του προσώπου. Παράλληλα, σε προηγούμενο στάδιο του ελέγχου είχε επικαλεστεί ότι μέρος των ποσών προερχόταν από δωρεές και δάνειο συγγενικού προσώπου.

Ωστόσο, η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν αποδείκνυαν επαρκώς ότι οι αναλήψεις που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα έτη συνδέονταν με τις καταθέσεις που έγιναν το 2021. Επιπλέον, δεν αποδείχθηκε με επαρκή στοιχεία ο τρόπος μεταφοράς των χρημάτων στην Ελλάδα, όπως μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή δήλωσης μεταφοράς μετρητών. Επίσης, διαπιστώθηκαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του φορολογούμενου σχετικά με την προέλευση των ποσών, γεγονός που ενίσχυσε τη θέση της φορολογικής αρχής.

Με βάση τα παραπάνω, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή και επικύρωσε τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου της ΔΟΥ Ιωαννίνων. Ο καταλογισμός περιλαμβάνει κύριο φόρο ύψους 59.906,77 ευρώ και πρόστιμο 29.953,39 ευρώ, με το συνολικό ποσό οφειλής να ανέρχεται σε 89.860,16 ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων τόκων. Σημειώνεται ότι κατά της απόφασης ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της.