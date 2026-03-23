Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026.

Νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις υψηλές τιμές καυσίμων ενεργοποιεί η κυβέρνηση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026. Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει επιδοτήσεις στα καύσιμα, ενίσχυση για αγρότες, παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και επιδότηση στο diesel κίνησης, με στόχο να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στην οικονομία και το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Κεντρικό μέτρο είναι η ψηφιακή κάρτα καυσίμων (fuel pass), μέσω της οποίας θα επιδοτηθεί η κατανάλωση καυσίμων για τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και διαδικασία αίτησης μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιδότηση στο diesel κίνησης στην αντλία, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών και κατ’ επέκταση οι τιμές προϊόντων και τροφίμων.

Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πόσα χρήματα θα λάβουν, ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και πώς γίνεται η αίτηση για την επιδότηση καυσίμων και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης.

Ποιο είναι το πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος;

Η κυβέρνηση προχωρά σε πακέτο μέτρων συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το πακέτο περιλαμβάνει επιδότηση στο diesel κίνησης, ψηφιακή κάρτα καυσίμων για νοικοκυριά, επιδότηση λιπασμάτων για αγρότες και παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ μέρος του κόστους θα καλυφθεί από αυξημένη φορολόγηση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση στο diesel κίνησης;

Η επιδότηση θα δοθεί απευθείας στην αντλία και αφορά το diesel κίνησης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο, που αντιστοιχεί σε περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο με τον ΦΠΑ στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Το μέτρο θα ισχύσει από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου και αφορά κυρίως επαγγελματίες μεταφορών, εταιρείες logistics και τον πρωτογενή τομέα, καθώς μειώνει το κόστος μεταφοράς προϊόντων και παραγωγής. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται μεταξύ 51 και 106 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές.

Τι είναι η ψηφιακή κάρτα καυσίμων και πώς θα χρησιμοποιείται;

Η επιδότηση καυσίμων για τα νοικοκυριά θα δοθεί μέσω ψηφιακής κάρτας (fuel pass), η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής κάρτας στο κινητό τους είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν μεγαλύτερο ποσό επιδότησης. Η κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δαπάνες μετακίνησης και καυσίμων.

Πόση είναι η επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι;

Για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα η επιδότηση ανέρχεται σε 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για κατοίκους νησιών τα ποσά είναι 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ χωρίς κάρτα. Για μοτοσικλέτες η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 35 ευρώ στα νησιά με ψηφιακή κάρτα, ενώ χωρίς ψηφιακή κάρτα τα ποσά είναι 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη της επιδότησης;

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ. Με βάση αυτά τα κριτήρια εκτιμάται ότι δικαιούται επιδότηση περίπου το 75% έως 80% των ιδιοκτητών οχημάτων.

Πώς γίνεται η αίτηση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Η αίτηση θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr. Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει ένα όχημα για το οποίο έχει πλήρη ή μερική ιδιοκτησία ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. Προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Μετά την αίτηση θα εκδίδεται η ψηφιακή κάρτα ή θα γίνεται η κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό.

Γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα;

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ στα καύσιμα θα ήταν ένα οριζόντιο μέτρο που θα ωφελούσε περισσότερο όσους καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα, δηλαδή κυρίως τα υψηλότερα εισοδήματα. Αντίθετα, η επιδότηση μέσω ψηφιακής κάρτας θεωρείται πιο στοχευμένο μέτρο, καθώς κατευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και έχει μικρότερο δημοσιονομικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό.