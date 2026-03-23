Η ενίσχυση αφορά το νέο σύστημα εισροών-εκροών και την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών.

Παράταση έως το τέλος του 2026 δίνεται για την πλήρη προσαρμογή των πρατηρίων καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο νέο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων, ενώ νέα προθεσμία ορίζεται και για την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, η χρονική περίοδος για την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία των νέων συστημάτων εισροών – εκροών και τη διασύνδεσή τους με την ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για την απογραφή των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων δίνεται προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το νέο χρονοδιάγραμμα προκύπτει μετά από τροποποιήσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και αφορά τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά πρατήρια, καθώς και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Για τα δημόσια πρατήρια καυσίμων προβλέπεται ότι η εγκατάσταση και η ψηφιακή μετάδοση δεδομένων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την υπόλοιπη χώρα. Για τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων η προθεσμία προσαρμογής ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 σε όλη την επικράτεια. Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης αφορούν τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, εγκαταστάτες συστημάτων εισροών – εκροών, εταιρείες λογισμικού, φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Παράλληλα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η απογραφή των στοιχείων των δεξαμενών ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ. Η υποχρέωση αφορά τους κατόχους άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων, τους διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης και τους εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών – εκροών.

Το νέο χρονοδιάγραμμα δίνει περισσότερο χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές προδιαγραφές και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση των συστημάτων με την ΑΑΔΕ, με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης της διακίνησης καυσίμων, τη διαφάνεια στην αγορά και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Για την κάλυψη μέρους του κόστους προσαρμογής και αναβάθμισης του εξοπλισμού των πρατηρίων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση μέσω voucher έως 3.000 ευρώ. Η επιχορήγηση αφορά την αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού των συστημάτων εισροών – εκροών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις ψηφιακής παρακολούθησης και διαβίβασης δεδομένων.